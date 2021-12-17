直擊中環冬日嘉年華！睇晒攤位/機動遊戲/市集|聖誕好去處2021

【聖誕好去處】中環冬日嘉年華開幕！「冬日摩天輪——夢幻聖誕之旅」嘉年華開幕了！除了多種超刺激的機動遊戲和一系列經典攤位遊戲外，今次更有大型歐洲聖誕燈飾、多個冬季主題打卡點以及期間限定傳統聖誕市集！配上香港摩天輪，超有聖誕氣氛！



延伸閱讀：聖誕好去處2021｜36大聖誕好去處！利東街迪士尼燈飾/赤柱市集

今個聖誕，在香港摩天輪公園會舉行橫跨整個冬日的活動「冬日摩天輪——夢幻聖誕之旅」，由即日起至2022年2月20日，帶同大型歐洲聖誕燈飾、多個聖冬季主題打卡點、傳統聖誕市集、機動遊戲及經典攤位遊戲登埸！

（HK01攝）

📸中環冬日嘉年華 【1】冰川企鵝王國🎄

是次嘉年華場內有多個冬日主題的打卡點，冰川企鵝王國有多隻可愛大小企鵝換上聖誕裝扮，在冰川中等待和大家見面。更有大小冰屋可以讓大家扮成愛斯基摩人打卡！

📸中環冬日嘉年華 【2】飄雪侏羅紀公園🎄

飄雪侏羅紀公園有不同品種的恐龍在飄雪中登場。有齊暴龍、三角龍、長頸龍等，還有聖誕機裝置讓大家打卡，超有聖誕Feel！

📸中環冬日嘉年華 【3】白雪小路🎄

場有更有白雪小路打卡點，讓大家可以如置身在歐洲小鎮雪地之中打卡影相！

📸中環冬日嘉年華 【4】浪漫LOVE+大型心心🎄

除了冬日主題打卡位外，還有LOVE裝置以及多個設計不一的巨型立體心心可以讓大家浪漫打卡！

於場內多個冬季打卡點更會有攝影師從旁協助拍攝，大家可選擇希望選購的照片製成紀念照或裝飾品。

🎡中環冬日嘉年華 【5】摩天輪🎄

最矚目的必屬香港摩天輪，全高60米，每次可乘座3圈。不論是在包廂內還是在摩天輪前都可以輕鬆影出靚靚打卡相。配上飄雪冬季主題，非常有聖誕氣氛！

（圖片來源：香港摩天輪）

不過要注意，冬日摩天輪嘉年華的門票及代幣並不適用於乘坐摩天輪，想坐摩天輪可到專用售票處購買專用門票，收費為成人$20/位，3-11歲小童、長者及傷健人士$10、3歲或以下小童免費。

🎠中環冬日嘉年華 【6】必玩機動遊戲——旋轉木馬🎄

旋轉木馬是香港摩天輪公園必玩的機動遊戲。旋轉木馬顏色及飾物各異，充滿歐洲感，配上各式燈泡更顯華麗。不論是一家大小還是和另一半一同乘坐都非常適合。

記者推薦大家可以在黃昏時分或入夜後於旋轉木馬前影相，可以更輕易影出浪漫冬日打卡照！乘坐旋轉木馬每次需要代幣3個。

🎠中環冬日嘉年華 【7】必玩機動遊戲——碰碰車🎄

最刺激的機動遊戲必屬碰碰車，適合大人小朋友！大家可以在碰碰車上一拼車技高低，碰出火花！每次需要代幣5個。

🎠中環冬日嘉年華 【8】必玩機動遊戲——充氣滑梯🎄

場內更設有超巨型充氣滑梯，有多達9條滑道，同樣適合大人小朋友！每次需要代幣3個。

（HK01攝）

是次冬日摩天輪嘉年華有多達12個經典攤位遊戲，每個攤位遊戲所需代幣數量不一，每個代幣為港幣$10，可隨門票購買或於場內加購。記者為大家精選3大必玩攤位遊戲攻略，附上玩法和難易度，讓大家挑戰把心水獎品帶回家！

🎯中環冬日嘉年華 【9】必玩攤位遊戲——別有洞天🎄

別有洞天是一款嘉年華必玩經典攤位遊戲，同樣不需使用蠻力可以技巧取勝。只要把球輕推，便可籍球的慣性使它前進，累積高分贏裝品。每次需要代幣2個，可得4個球。

🎯中環冬日嘉年華 【10】必玩攤位遊戲——杯中物語🎄

杯中物語同為新手入門攤位遊戲，不需使用蠻力，只需找對角度使用合適力度，把塑膠球輕輕一拋就可以。有多個不同顏色的中獎杯子，難道較輕。每次需要代幣2個，可得4個塑膠球。

🎯中環冬日嘉年華 【11】必玩攤位遊戲——汽水圈🎄

牛奶樽同為難度教輕的攤位遊戲，只要調較好角度，把膠圈輕輕向上拋，套中指定樽頸即可贏走獎品。2個代幣可得10個膠圈，5個代幣可得1籃膠圈。

🧸中環冬日嘉年華 12】公仔獎品🎄

各個攤位遊戲有不同超人氣毛公仔獎品，有超過30萬隻等大家贏走！款式包括Marvel系列人氣角色——蜘蛛俠、美國隊長；迪士尼《冰雪奇緣》可愛雪人——小白；彼思動畫《怪獸公司》中的毛毛和大眼仔等！👇👇👇點圖即睇更多可愛公仔獎品！

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🍩中環冬日嘉年華 【13】聖誕市集🎄

是次嘉年華更非常特別設有傳統聖誕市集，有多個本地品牌設攤檔，販售各式手作及聖誕食品、飲品等。包括曲奇餅、手工朱古力、咖啡、紅酒等，款式超多！

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🎟️中環冬日嘉年華 【14】門票指引🎄

為配合政府健康與安全指引，是次嘉年華每日訪客名額有限，想入場大玩特玩，可預先於網上購票，於配場網購特快通道進場，確保名額同時節省購票時間，可在網站預先選好門票種類及進場日期，保存電子門票於當日入場。現場亦可排隊購票，不過大家要注意，因人數限制，如當日場內人數己滿可能需等候較長時間才能入場玩了！

另外，網上購票亦設有早鳥優惠。凡於2021年12月31日或以前於官方網上系統購票並輸入早鳥優惠碼「HAPPY10」，即可享減港幣$10優惠。

可預先在網上系列購票。（圖片來源：冬日摩天輪）

門票可於官方網站預購，設有4種票類，分別為單人門票（連代幣10個）、雙人套票（連代幣20個）、4人套票（連代幣24個）及4人套票（連代幣48個）。價錢方面以日子劃分，分為繁忙時段、普通時段及非繁忙時段。👇👇👇點圖即睇日子點樣劃分👇👇👇

冬日摩天輪——夢幻聖誕之旅

活動日期：2021年12月16日-2022年2月20日

地址：中環民光街33號香港摩天輪及AIA Vitality公園

開放時間：11：00-22：00（星期一至四）、11：00-23：00（星期五至日及公眾假期）

購票方法：1. 01空間獨家優惠價【二人套票｜非繁忙時段】入場券x 2 + 代幣 x 20 （特定日子除外*）$220（原價:$250)

【二人套票｜普通時段 】入場券x 2 + 代幣 x 20 （特定日子除外*）$242（原價:$270)

【四人套票｜非繁忙時段 】入場券x 4 + 代幣 x 48 （特定日子除外*）$480（原價:$499)

【四人套票｜普通時段 】入場券x 4 + 代幣 x 48 （特定日子除外*）$528（原價:$530)

網址：https://space.hk01.com/event/61adca962c8bb0001bdfec32

2. 冬日摩天輪官網系統預購或於現場購票