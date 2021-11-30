【愉景灣好去處】就快到聖誕節2021，愉景灣溜冰場聯乘著名日本卡通Monchhichi，打造全港首個Monchhichi主題溜冰場。除了場地佈置好精緻，愉景灣溜冰場更預備了各式活動及花式溜冰表演節目，即刻Bookmark節目表演時間表，今個聖誕萬勿錯過！

聖誕好去處2021｜愉景灣Monchhichi主題溜冰場+限時表演花式溜冰

（圖片來源：愉景灣溜冰場）

愉景灣溜冰場變身Monchhichi主題

臨近聖誕節2021，愉景灣溜冰場換上新裝，周圍都滿佈Monchhichi身影，並在愉景灣溜冰場內設置了多個打卡點，各位可以隨時與Monchhichi一齊合影留念，入住愉景灣酒店Monchhichi Staycation住宿計劃更有額外限定遊戲活動，Monchhichi粉絲絕對不可錯過！

免費欣賞聖誕花式溜冰表演

愉景灣溜冰場為迎接聖誕2021，更特意於12月18日至19日安排了聖誕花式溜冰表演，由溜冰學校的教練團隊，帶領學生演繹多首聖誕歌曲及小故事；另外在12月20至26日期間，一連六日每天下午4時15分將呈現約15分鐘的花式表演。

聖誕節正日免費派禮物

來到平安夜及聖誕節兩日，愉景灣溜冰場則安排了Busking音樂表演，演唱多首聖誕歌曲：在聖誕節當日下午更會神秘現身大派Monchhichi小禮物，Monchhichi絕對不可以錯過！

（圖片來源：愉景灣溜冰場）

除夕夜限定活動門票定價$100

愉景灣溜冰場更率先公布除夕慶祝活動，將會在除夕夜當晚舉辦倒數派對，現場安排，駐場唱片騎師帶動氣氛，主持更邀請現場觀眾一齊玩互動優惠，門券定價$100，於網上預訂平台Klook發售。

時間表及詳情