銅鑼灣新戲院開幕！全區最大間 設5大影院+913個座位設無線充電

【銅鑼灣新戲院】銅鑼灣全區最大新戲院開幕！佔地超過26,000平方呎，樓高3層，並設有5間獨立影院，內有約917個座位，最吸引的是所有座位都設有無線充電！手機沒電也可以在欣賞電影時，順道充充電。而且5個影院都配備杜比全景聲音響系統， 院內還提供各樣美食和酒精類飲品，是銅鑼灣區內最大型的戲院！各位喜歡電影的朋友，又多一個選擇了！



戲院配置 特設無線充電座位

全院座椅皆配備無線充電設備，大家只需將手機放在前方椅背，即可邊充電邊睇戲。除此之外，影院配備了杜比 SLS 影院音響系列 (Dolby SLS) ，使用 4K 影院投映系統，其中 3 號院及 5 號院更設有杜比全景聲系統 (Dolby Atmos)，令大家更容易身臨其境，投入戲中。

院內提供各種美食 + 酒精類飲品

院內提供各樣美食，包括有爆谷套餐、熱狗套餐、漢堡套餐、各種滋味港式小食、薯片及零食。而飲品方面則提供有咖啡、汽水、熱飲、百香果伯爵夫人特飲、茉莉薄荷青檸特飲，酒精類飲品包括有氈酒 、威士忌、啤酒等。

英皇影院與咖啡品牌 NINETY’s合作，特別推薦大家在美國咖啡評鑑機構 Coffee Review 2021 中，分別獲得好評的咖啡 「Choco Blend」及「Fruity Blend」，大家不妨在看電影的時候品嘗一下！

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超多會員迎新優惠！

今次迎新優惠名額有限3000位，在英皇戲院網站或手機 App 成功用【CHEERS】登記成為 VIP 會員， 即可享有電影贈券、 80 個代幣（憑 60 個代幣直接享用戲票買一送一優惠乙次）、免費爆谷乙個、超過港幣$300戲票及小食電子現金券。名額有限，電影迷們要快手啦！

票價資訊

2D 票價：

早場 $65

星期一、三至日及 公眾假期 (成人) $115

學生/ 小童/ 長者 $85

星期二 $100



2D 全景聲票價：

早場 $75

星期一、三至日及 公眾假期 (成人) $125

學生/ 小童/ 長者 $95

星期二 $110



網上購票免手續費

