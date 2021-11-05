西環好去處│復古英倫風二手書店打卡一流　邊睇書邊嘆輕食勁Chill

【西環好去處】港島區近年來非常多好去處，在中上環至堅尼地城一帶更是多不勝數。西環就有一間二手書店，不但書卷味濃厚，環境猶如走進哈利波特圖書館一樣打卡一流，更是一間小型Cafe，可以讓大家邊沉醉在書海之中邊品嚐輕食。在假日時到訪感受一下二手書店的復古氣息，在書海中尋寶也不失為一個不錯的選擇。



（圖片來源：網絡圖片）

位於西半山柏道的Books & Co.，是一間專賣二手書籍的小店。書店外表為紅磚牆，配上軍綠門窗、黑板粉筆及鐵皮招牌，營造濃濃英倫復古氣息。

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書店內部同樣復古感十足。店內堆滿各式二手書籍，數量龐大形成一片書海。店內以小罩燈為主，光線柔和，午間時分自然光更會透過超大門窗照進店內，讓客人可以在日光浴下閱讀。

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店內坐位不多，不設留座，熱門窗前打卡位非常搶手，想打卡就要早點前往了！不過因為書店希望讓所有客人都可以安心閱讀，打卡影相切記跟從店主指示。

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Books & Co.除了是二手書店外，同時也是一間輕食Cafe，提供各式意粉、蛋糕甜品和咖啡等。包括漢堡扒白汁意粉、日式芝士蛋糕及各式咖啡。定價非常親民，全日套餐定價為$50，可在每日精選意粉、日式芝士蛋糕、三文治、多士或飛碟中選1款主食，配咖啡或熱飲。升級其他特飲如紅豆冰、肉桂咖啡等只需加$3。

單點飲品定價多為$30-$35，單點輕食則為$25-$30，同時設有學生優惠，最低消費每位$30。

Books & Co.

地址：半山柏道10號地下

電話：2559 5199

營業時間：11：00-19：00

