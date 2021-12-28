【粉嶺好去處】粉嶺最近出現粉紅樹開花的美景！有攝影師於粉嶺一帶拍到紅花風鈴木盛放的靚相，不少網民都大讚遠看像櫻花，十分夢幻！即看粉嶺紅花風鈴木交通、地址及詳情。

粉嶺紅花風鈴木提早開花 網民大讚粉紅樹超夢幻：好似櫻花咁靚！

（Fb @藍雨洋授權）

有攝影師於粉嶺拍到紅花風鈴木盛放的美景，上載靚相至Facebook群組「香港行山、風景、人像攝影分享會」，並大讚「現在開好靚！」原來這個賞花好去處位於粉嶺中心近祥華邨一帶，而攝影師則在附近的天橋拍下有雀鳥在紅花風鈴木樹上的情景。

+ 7

紅花風鈴木遠看像櫻花 香港各處都有賞花好去處

紅花風鈴木又稱洋紅風鈴木，花呈紫色或粉紅色，非常鮮艷，盛開時遠看像櫻花，實質花朵較大，如紅繡球般。除了粉嶺中心外，香港都有不少地方有紅花風鈴木，如粉嶺火車站遊樂場、葵芳邨等。紅花風鈴木花期為3至4月，每年春天，紅花風鈴木需待樹葉落盡後，才會綻放，每年開花都會吸引不少賞花客前往賞花。

（FB @ 藍雨洋授權）

紅花風鈴木未到花期就綻放

紅花風鈴木美景引來不少網民大讚十分夢幻：「靚到進入咗春天懷抱！」不過，有網民則指現正值12月冬天，未到春天3至4月花期，紅花風鈴木不應開花。攝影師則指現在只有一棵開花，其他樹都未有開花跡象。

（FB @ 藍雨洋授權）

在去年3月，天氣回暖，有數棵紅花風鈴木一次過盛開，吸引不少人打卡。至於今年紅花風鈴木在12月就盛放是天氣異常，還是有其他原因，若有人知道，歡迎留言告訴記者！

（以下為去年3月拍攝圖片）