大嶼山好去處｜出現超靚粉紅樹　秋天賞花好去處　網民：好夢幻啊

【大嶼山好去處】最近有網民發現，在迪士尼樂園的停車場內竟有粉紅樹盛開！不少人指樹上盛放的粉紅花遠看像櫻花，符合迪士尼的夢幻氣圍之餘，更超有日本feel！



網民發現在迪士尼樂園的停車場內有粉紅樹盛開。（FB @ 香港行山、風景、人像攝影分享會）

最近有網民於Facebook群組「香港行山、風景、人像攝影分享會」發文分享，指自己竟發現樹上開滿粉紅色的花朵，十分浪漫，並指：「香港好靚！」

帖文引來不少網民留言大讚粉紅樹超靚、好夢幻，紛紛問樓主粉紅樹的位置，原來這棵粉紅樹出現在迪士尼樂園的停車場內。不少人指樹上的粉紅花遠看像櫻花，符合迪士尼的夢幻氣圍之餘，在陽光下超有日本feel！

不少人大讚粉紅樹超靚。（FB @ 香港行山、風景、人像攝影分享會）

不少網民紛紛猜測粉紅樹的品種，樓主認為粉紅樹的品種應是紅花風鈴木，因紅花風鈴木在開花時會盛放粉紅或紫色花，花朵形狀與粉紅樹上的花相似。

不過有網民指紅花風鈴木的花期是在春季2至3月，除非是氣候問題，否則在正常情況下秋天應該不會見到紅花風鈴木開花。

亦有人猜粉紅樹的品種是有「美人樹」之名的絲木棉，美人樹在每年11月份左右，樹上都會開滿粉紅色花朵，在迪欣湖也有美人樹的蹤影。不過美人樹的花瓣則相對比較幼長。

網民紛紛猜測粉紅樹的品種。（FB @ 香港行山、風景、人像攝影分享會）

不少網民都表示粉紅樹超浪漫，是全新的秋天浪漫賞花好去處，大家要把握在花期內打卡！至於粉紅樹的品種到底是因氣候異常而提早開花的紅花風鈴木，還是美人樹，如果有任何人知道，歡迎留言告訴記者！