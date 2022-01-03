近日有港人於露營期間遇到其他露營人士，在營地大聲播歌兼「勁歌熱舞」，港人全程錄影並於網上分享影片，留言暗示大聲播歌行為好缺德，斥責：「好彩（他們）11點就收咗皮，無嘈住我瞓！」，引起網民不斷討論！

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露營遇港人大聲播歌兼勁歌熱舞 網民批缺德好自私：以為去咗廟街

從短片畫面估計，當時事主距離該處約5米距離，仍然能夠清晰收音，（FB @ 香港人露營分享谷截圖）

最近有網民於Facebook群組「香港人露營分享谷」發布一條長達21秒的短片，短片中可見在露營地內，隱約可見有5至6名露營人士在營地大聲播歌兼「勁歌熱舞」，忘情擺動身軀，同時大聲播放音樂，營帳則掛上燈串裝飾，不斷閃爍。

事主將短片上載至社交媒體，並指：「好彩（他們）11點就收咗皮，無嘈住我瞓！」，慘痛遭遇引來引來不少網民回應。有網民批評該批露營人士破壞大自然的寧靜：「當正去咗老蘭啊？」、「以為自己去咗廟街？」、「開Party去Party Room啦！」、「自己垃圾，自己帶走，垃圾係指……」，更有人「教路」對付他們的方法：「衝埋去跳舞，一路跳一路踢枱踢櫈扯走佢串燈，（再用）手拎住罐汽水扮飲醉！」

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不過亦有網民則指該批露營人士只是「勁歌熱舞」至晚上11時，已經不錯：「都係嗰句啦！人哋係玩，你又係玩， 大家都有權玩 ，無話一定要靜玩嘅，唔好太過份就得！」

記者向事主查詢事發地點及詳細經過，截稿前未得到任何回覆。