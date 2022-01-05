有新冠肺炎確診者的密切接觸者登上皇家加勒比遊輪海洋光譜號，衛生防護中心要求郵輪提早回程。皇家加勒比遊輪隨後宣布海洋光譜號將暫時停航，已預訂受影響航程的旅客將被安排全額退款。

確診者密切接觸者登海洋光譜號！船上3700人需強檢 需停航及退款

皇家加勒比國際遊輪昨日（4日）傍晚接獲衞生署通知，1名證實確診患者的9位密切接觸者在1月2日於香港啟德碼頭登上海洋光譜號。衞生署隨後要求海洋光譜號需提早於1月5日早上9時回程至啟德郵輪碼頭，由衞生署人員上船為所有旅客及船員進行檢測。

（圖片來源：皇家加勒比遊輪）

據悉，海洋光譜號船上約有2500名乘客及1200多名員工。在接獲通知後，海洋光譜號立即安排該9名旅客前往船上隔離區域並進行檢測，檢測結果全部為陰性。該9名旅客回港後將被移送到竹篙灣檢疫。

（圖片來源：皇家加勒比遊輪）

皇家加勒比國際遊輪表示，為審慎起見，衞生署亦要求此航程的所有船員於1月7日進行第二次強制檢測。海洋光譜號在船員檢測期間將暫時停駛，而原定安排於1月6日出發的航班將會取消。

（圖片來源：皇家加勒比遊輪）

皇家加勒比國際遊輪表示，將向參與1月2日航程的旅客退回已支付的遊輪票價的25%；而參與1月6日出發航班的旅客，可獲全額退還已支付的遊輪票價、港務稅費，及已購買的船上消費項目。