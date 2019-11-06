過度旅遊｜中國郵輪遊客逼爆沖繩宮古島　島民稱為「魔之星期三」

說到沖繩最著名島嶼，宮古島必定其中之一。然而近年，每逢星期三，宮古島就會湧入大批中國遊客，而且不少遊客失禮行為令當地島民苦不堪言，甚至形容為「魔之星期三」。

日本朝日電視台的節目《ザワつく！金曜日》節目團隊於某個星期三到宮古島進行24小時的拍攝記錄，根據當地的士司機形容，當天是大型郵輪入島的日子，雖然對的士行業來說非常感激，但對島民來說就是一個困擾的星期三。

大量遊客每逢星期三入島 佔宮古島人口約十分之一

宮古島每月都有接近20艘客船和郵輪入島，而每逢星期三都有大型郵輪到達。根據節目所見，郵輪乘客多為中國遊客，大約5,000名左右，佔整個宮古島人口約十分之一，令當地商戶難以招架，同時因為遊客的失禮行為，島民更形容星期三為「魔之星期三」，部分餐廳更會於當日暫停營業。

島民投訴中國遊客亂扔垃圾

節目團隊更拍得不少中國遊客在宮古島的惡劣行為，例如在海邊吃完雪糕、喝完飲料就隨手扔掉，鏡頭更拍到不少遊客擦完腳就把紙巾扔到沙灘上的畫面。當地島民表示，沙灘的垃圾問題非常嚴重，並認為大量遊客的到來侵犯了他們的生活。

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遊客失禮舉止 令島民困擾

除了垃圾問題外，島民的日常生活也備受困擾。由於島上的的士幾乎被中國遊客包走，導致島民都截不到車，非常不便。另外，遊客在超級市場收銀處付款時，會呼叫認識的人上前插隊，更會坐在門口即場食用剛才買來的食物，在當地人眼中是非常沒有禮貌的舉止。

中國遊客搶購生活用品 影響島民生活

當地居民表示，中國遊客大量搶購生活用品，尤其是奶粉、尿片、米等，亦會到藥妝店大量搜購，導致他們買不到所需的日用品，非常困擾，因此有些人會選擇在星期三早上或之前購買當天的所需物品，避開遊客人潮。

飲食業、酒店業等表示歡迎遊客帶來經濟效益

雖然大量中國遊客的到訪造成了島民的困擾，但也有歡迎遊客的意見。有雪糕店的老闆表示，遊客令生意增多，更自學了一些中文，方便和遊客溝通。酒店業的發展亦因而蓬勃，酒店經常客滿，更會一直出現新的酒店。

宮古島距離沖繩本島約300 公里，從那霸出發需要搭約50 分鐘內陸機，因此不少人乾脆選擇乘搭郵輪到沖繩遊玩，順便到宮古島等離島欣賞自然的美麗風光，輕鬆直接登岸，節省不少轉車轉船的時間。