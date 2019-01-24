【郵輪假期】郵輪冷知識！5個船上你可能不知道的小秘密

今時今日愈來愈來多人喜歡享受郵輪假期，特別是年輕一代，原因是船上豐富的娛樂設施和新航點等，不過你是否知道以下這5個郵輪小秘密？

01| 與屍同行

在數天甚至長至數月的郵輪假期中，最難避免可能是有人意外離世，郵輪當然亦早有安排措施，原來船上特別設有「停屍間」！郵輪公司會根據載客量而決定停屍間的大小，一般來說可擺放3至4具屍體。待船泊岸後，再交由當地的醫療隊伍處理。

不少大型的郵輪都設有停屍間，乘客當然不會知道位置，以免引起恐慌。（圖片來源：GettyImages）

02| 乘客飲海水

有沒有想過這麼大的郵輪，為何好像有源源不絕的水供應？原因是不少現代化的郵輪都設有海水化淡系統，海水會經過繁複的過濾工序轉成淡水供船上使用，包括房間的沐浴設備、廚房煮食用的食水等。

郵輪設有海水化淡系統，以供應船上有淡水使用。（圖片來源：Crew's Ship）

03| 工作人員對你瞭如指掌

有沒有發現上船後，工作人員好像對自己的飲食喜好或個人興趣非常了解？其實可能自你訂郵輪的一刻開始，所填寫的一些個人資料或喜好，甚至個人照片都會被放入中央系統中，為了讓乘客有賓至如歸的感覺，工作人員都會熟讀客人的資料。

為了讓乘客有賓至如歸感覺，工作人員都會熟讀客人的個人資料。（圖片來源：Royal Caribbean）

04| 內艙房好處多

可能很多人對於沒有窗戶的內艙房都比較抗拒，但其實好處很多。其中除了因為價錢比較便宜外，對於容易暈船浪的朋友來說就更適合！因為內艙房位於郵輪的中央位置，比起有露台的客房較穩定，減低暈船浪的不適。

怕暈船浪的朋友，可選擇入住船隻行駛時比較平穩的內艙房。（圖片來源：Royal Caribbean Blog）

05| 房卡通行無阻

在郵輪上，原來手拿房卡比信用卡來得更方便！因為在船上的消費通常都是靠房卡來記帳，甚至可以將同行朋友的帳項一次過算在自己的卡內，在下船Check-out 時才會發出賬單讓乘客付費。

在船上房卡尤如信用卡一樣重要！（圖片來源：Royal Caribbean Blog）

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