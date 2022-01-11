【Omicron病徵】英國機構列19大Omicron病徵！新冠病毒變種病毒株Omicron在全球蔓延，有英國機構列出感染Omicron病毒的19個常見Omicron病徵病徵，當中包括流鼻涕、頭痛、疲勞等，香港市民可以作為參考，如身體出現以上確診病症，可因應情況盡快求醫！
Omicron病徵|英國機構列19大Omicron病徵！似感冒 流鼻涕/頭痛
英國疫情追蹤應用程式「ZOE新冠肺炎病毒疾病症狀研究（ZOE COVID Symptom Study）」，最近整理出感染Omicron變種病毒的19個常見Omicron病徵，其中首5位Omicron病徵分別是流鼻涕、頭痛、疲勞、 打噴嚏及喉嚨痛，大部份Omicron病徵與一般感冒無疑，因此較難分辨。
至於其他Omicron病徵則包括有持續咳嗽、聲音沙啞、打冷顫、發燒、頭暈、腦霧（腦部退化，容易失神、健忘等）、嗅覺異常、眼睛痠、不尋常肌肉痠痛、食慾不振、失去嗅覺、胸口痛、腺體腫脹以及情緒低落。
報告中列出的第20項Omicron病徵為「其他」，即意味著確診者亦有可能會出現以上19種病徵外的症狀。
研究發現，Omicron變異株的毒性實際上較其他變異株弱，英國首個官方報告指出，Omicron變異株的住院機率較Delta變異株低5成至7成。有專家提醒，由於確診Omicron病徵與普通感冒十分相似，形容Omicron病徵、症狀「極度溫和」，建議民眾出現類似病徵時切勿掉以輕心，應立即接受新冠肺炎檢測。
19個Omicron病徵：
1. 流鼻涕（73%）
2. 頭痛（68%）
3. 疲勞（64%）
4. 打噴嚏（60%）
5. 喉嚨痛（60%）
6.持續咳嗽 (44%）
7.聲音沙啞（36%）
8.打冷顫（30%）
9.發燒（29%）
10.頭暈（28%）
11.腦霧（24%）
12.嗅覺異常（23%）
13.眼睛痠（23%）
14.不尋常肌肉痠痛（23%）
15.食慾不振（21%）
16.失去嗅覺（19%）
17.胸口痛（19%）
18.腺體腫脹（19%）
19.情緒低落（16%）
20. 其他（36%）*