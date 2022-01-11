【Omicron病徵】英國機構列19大Omicron病徵！新冠病毒變種病毒株Omicron在全球蔓延，有英國機構列出感染Omicron病毒的19個常見Omicron病徵病徵，當中包括流鼻涕、頭痛、疲勞等，香港市民可以作為參考，如身體出現以上確診病症，可因應情況盡快求醫！

Omicron病徵|英國機構列19大Omicron病徵！似感冒 流鼻涕/頭痛

英國疫情追蹤應用程式「ZOE新冠肺炎病毒疾病症狀研究（ZOE COVID Symptom Study）」，最近整理出感染Omicron變種病毒的19個常見Omicron病徵，其中首5位Omicron病徵分別是流鼻涕、頭痛、疲勞、 打噴嚏及喉嚨痛，大部份Omicron病徵與一般感冒無疑，因此較難分辨。

（圖片來源：Unsplash）

至於其他Omicron病徵則包括有持續咳嗽、聲音沙啞、打冷顫、發燒、頭暈、腦霧（腦部退化，容易失神、健忘等）、嗅覺異常、眼睛痠、不尋常肌肉痠痛、食慾不振、失去嗅覺、胸口痛、腺體腫脹以及情緒低落。

報告中列出的第20項Omicron病徵為「其他」，即意味著確診者亦有可能會出現以上19種病徵外的症狀。

研究發現，Omicron變異株的毒性實際上較其他變異株弱，英國首個官方報告指出，Omicron變異株的住院機率較Delta變異株低5成至7成。有專家提醒，由於確診Omicron病徵與普通感冒十分相似，形容Omicron病徵、症狀「極度溫和」，建議民眾出現類似病徵時切勿掉以輕心，應立即接受新冠肺炎檢測。

19個Omicron病徵：

1. 流鼻涕（73%）

2. 頭痛（68%）

3. 疲勞（64%）

4. 打噴嚏（60%）

5. 喉嚨痛（60%）

6.持續咳嗽 (44%）

7.聲音沙啞（36%）

8.打冷顫（30%）

9.發燒（29%）

10.頭暈（28%）

11.腦霧（24%）

12.嗅覺異常（23%）

13.眼睛痠（23%）

14.不尋常肌肉痠痛（23%）

15.食慾不振（21%）

16.失去嗅覺（19%）

17.胸口痛（19%）

18.腺體腫脹（19%）

19.情緒低落（16%）

20. 其他（36%）*

