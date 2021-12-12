全日空飛機餐疫情下大賣百萬份　推1萬円商務艙版　享和牛漢堡排

台灣超市、便利店都能看到掛著不同航空名牌的調理包、鮮食，只不過，你看過「飛機餐」直接送貨到府的嗎？疫情下全球航空公司都在尋生路，日本最大航空公司全日空（ANA）自2020年12月「宅配飛機餐」賣出125萬份，市場反應熱烈，也讓該空廚在2021年11月再推出高規格版。



疫情最大受災戶！日本航空ANA疫情間賣125萬份套餐

新冠疫情對全球航空業者的傷害不需多說。根據國際民航組織（ICAO）統計，2020年全球航空載客量減半，約少了27億旅客，等同失去3710億美金營收。ICAO預估，2021年全球仍將損失40%旅客、3290億美元的營收，逼得航空公司另尋生路。

「全日本空輸」（簡稱全日空、ANA）自 2013 年起連續9年榮獲英國世界評鑑機構 Skytrax評選為 World Airlines Star Ratings 5星最高，同時也是日本最大航空公司。ANA自2020年12月疫情開始賣起飛機餐，疫情間消費者無法出門，大賣125萬份餐點，大受好評。因此，2021年11月底又宣布將推出2人份商務艙版本，一份要1萬日圓，相當於約685港元，尋出另類飛機餐商機。

點圖看看商務餐版本的「宅配飛機餐」👇👇👇

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100%還原飛機餐形式，通通都是出現過的餐點

ANA航空指出，這一份要價1萬日圓的套餐包含日本牛做的漢堡排、空廚研發的多蜜醬汁、3種麵包、草莓慕斯，通通都是之前實際飛航時有出現過的餐點。ANA餐飲主廚長強調：「我們超級費力才研發出在飛機上也好吃的漢堡排，請務必在家也這樣吃。」且完全以飛機餐的冷凍速遞到府，消費者甚至需要隔水加熱肉排、用焗爐烤麵包還原味道，相對麻煩。

ANA空廚部門透露，目前已在製作第二批商務套餐，可見市場反應良好。

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台灣空廚大多以與聯名、推冷凍調理包為主，但失去部分空廚形象

反觀台灣空廚大多採取推出冷凍包、與酒店合作或推電商方式迎戰，雖看似離本體的飛機餐更遠，但意外發現多元發展。如家樂福與華膳空廚合作推出咖哩飯、牛肉麵等冷凍調理包，且以「頭等艙」、「航廈貴賓室」等等級區分料理規格。長榮空廚則是在東森、全家等線上線下通路販售巧克力、奶油餐包等網購食品。星宇航空也以餐飲品牌胡同燒肉合作，善用微波餐的技術推出便利店便當。復興空廚也在2021年10月與7-11聯名推出「爆料薄餅」，善用本身具備的中央廚房、食安規格研發醬汁，踏入台灣民眾日常。

不管台灣的空廚也是各展奇招，又或是ANA把握對於航空迷、消費者想念飛行出遊的商機，疫情下全球航空都必須發揮創意，多多嘗試。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：一客2500台幣！全日空（ANA）飛機宅配餐2021年賣出125萬份，決定再推商務艙版】