大家平時出外旅遊住酒店或民宿，不時會擔心屋內裝有隱藏針孔攝影機；而最近有台灣網民就發現自家浴室的排水孔，驚現不明的紅光，質疑是針孔攝影，甚至是引爆裝置，但有位專業網民見到圖片，卻秒速解答出排水孔下的紅光秘密，並表示「不用慌張！」



浴室排水孔亮不明紅光疑似針孔攝影 網民看圖洞悉真相：不用慌張

近日有台女於Facebook群組「爆系知識家」發帖，表示一日想打掃家裡浴室時，意外發現排水孔出現不明紅光。由於過去在浴室內從未見過此等狀況，擔心自己亂清潔會引來危險，並感嘆好納悶，發文詢問廣大網友，更指「這樣我還能刷（清潔）嗎」，隨即惹來大批網友加入討論。

（圖片來源：FB@爆系知識家）

有網友表示驟看排水孔紅光，疑似是紅外線針孔攝影機，甚至有網民認為紅光亮度非常不尋常，表示可能是引爆裝置，建議事主打開蓋後再報警。不過事主回應稱家裡沒有螺絲批， 因此無法打開排水孔，後被網友們建議事主直接沖水，更直言「如果漏水了是樓下的事」，。

在討論激烈之際，有內行網友留意到台女提及樓下住戶正在裝潢，因此估計是樓下浴室的天花板被拆掉，光線透過排水管反射，又指「現在（台灣）很多大樓的排水管都是使用橘紅色的」，才會造成「冒紅光」現象。不過萬一大家以後看到排水管出現此番現象，要謹記保持一定警惕，以免出現意外！