酒店浴室｜牆壁拉繩金屬鈴有咩用？　內行人答真正用途+使用方法

酒店冷知識，浴室牆壁有拉繩金屬鈴如何使用？去旅行住不同酒店，時而出現一些令人困惑或好奇的小設備，部分讓人摸不著頭腦。有網友分享在酒店浴室裡，發現可拉繩的「金屬鈴」，引起網民討論，到底它的真正用途是甚麼？



酒店浴室拉繩「金屬鈴」用途及使用技巧

大家入住酒店時有沒有曾經見過浴室的「金屬鈴」？有網民在Facebook分享住酒店時，發現浴室牆上裝有一個銀色的「金屬鈴」，而且中間有個小小的拉咀，可以拉出一條幼細的金屬長線，但完全不知道是甚麼用途，於是向各大網民求教，隨即引來網民討論！

（圖片來源：FB@爆系知識家）

有不少網民都未見過「金屬鈴」，由於外形與鈴鐘相似，認為該設備是用來「求救」；有人表示是用來沖水；有人則認為是酒店點餐用的，更有人指是用來健身，那麼「金屬鈴」到底是甚麼 ？又該如何使用呢？

（圖片來源：FB@爆系知識家）

（圖片來源：FB@爆系知識家）

原來這種在酒店才會出現的「金屬鈴」， 其實是室內掛衣繩，專門用來晾衣服的！有網民表示「拉長到對面勾著曬衣服用」，原來「金屬鈴」對面仍有一個扣，只要把金屬線拉到並扣到對面牆上，就可以變成一個迷你掛衣繩，去旅行時就可以晾個人衣物或毛巾等，大家日後去旅行時不妨多加留意，學起來就可以更加方便喇！