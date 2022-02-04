香港郵輪公海遊熱潮席捲香港，但大家上船遊玩時，務必要注意安全，以免墮海，更要小心身邊人的行為，隨時救你一命！早年有對夫婦上郵輪度假，期間妻子卻離奇失蹤，甜蜜度假秒變喪妻悲劇，警方估計人妻在露台中吹風時不慎墮入海中喪命，但多年意外得知真相，揭發了一個心寒真相！

人妻上郵輪離奇失蹤 甜蜜度假變喪妻悲劇 一個意外揭發心寒真相

這是一宗發生在地中海郵輪旅行的真實經歷。在2006年5月21日，美國男子朗尼科康特（Lonnie Koconte）攜前妻金崎美紀（Micki Kanesaki），參加時長一星期的地中海郵輪旅行，兩人登上一艘名為Island Escape的遊輪，入住郵輪9579號客房——一間設有露台的房間。

（圖片來源：奇聞觀察室）

在2006年5月25日，旅行來到中期，郵輪到達意大利西西里島的墨西拿省，兩人下船於西西里島觀光，直到晚上返回郵輪，享用晚餐後回房間休息。來到26日，朗尼突然相當著急，向船上職員表示前妻失蹤，職員迅速通知船長，其後廣播一則尋人啟事，同時朗尼亦迅速通知遠在美國的私家偵探夫婦比利普萊斯和蘇姍，朗尼聽從兩人建議後，決定報警處理。

（圖片來源：奇聞觀察室）

次日，意大利警方著手跟進金崎失蹤事件。朗尼當時表示，自晚上11時左右，兩人享用晚餐後回到房間，他於1時左右服用了安眠藥，當時金崎表示未能入睡，因此出發去買杯奶茶，在她離開房間後，他便緩緩入睡。然而睡醒之後，朗尼發現金崎不在房間內，他在船上四處尋找亦一無所獲。朗尼當時估計，金崎在她入睡後獨自於露台喝酒，加上暈船浪，有機會因而失足墮入海中。

據當時意大利警方調查結果，金崎最後一次被人看見的時間在晚上11時許，隔壁房間住戶亦表示，當晚未有聽到任何可疑聲音，警方亦未在房間內找到任何打鬥或者掙扎的痕跡，並在房間垃圾桶內找到一個空酒瓶。加上由於船上幾乎未有監控設備，警方一時未能確認金崎失蹤的經過。

（圖片來源：奇聞觀察室）

意大利警方收集船上信息及監控影片，同時封閉兩人入住的9579號房間，郵輪便重新啟航。郵輪公司當時安排朗尼入住位於那不勒斯的一間酒店，等候調查結果，惟朗尼在未有通知意大利警方的情況下，擅自回到美國。在抵達美國後不久，他及金崎的家人便接到意大利警方通知，指已經找到金崎的屍體。金崎的家人得知噩耗後，認為朗尼與金崎的死一定有所關聯。

警方扣留了船上的一些訊息和監控影片，同時封鎖9579號房間，同意讓郵輪重新起航，郵輪公司為朗尼安排入住那不勒斯的酒店。但到了第二天，朗尼在沒有通知意大利警方的情況下飛回美國，他在抵達美國後不久便接到意大利警方的電話說他們已找到金崎的屍體。金崎的家人收到噩耗後認為金崎的死與朗尼脫不了關係。

（圖片來源：奇聞觀察室）

為何一口咬定金崎的死與朗尼脫不了關係呢？原來朗尼是洛杉磯一間知名法律事務所的律師，事業有成的他，在2000年期間被指控與客戶未成年女兒發生不正當關係，他亦因而被辭退，而且被凍結資產。

為保留資產，當時朗尼決定向金崎提出假離婚，將名下財產轉至金崎名下，以免官司敗訴後將會失去財產。當時金崎接受假離婚請求，朗尼贏得官司後卻不願意復婚，兩人的關心因而變得惡劣。朗尼期間與另一女子艾美展開短暫婚姻，在數個月後便迅速離婚，並回到原先住處與金崎同居。金崎在此期間聽從朗尼的提議，修改遺囑內容，在任何一方發生意外後，對方將會是財產唯一受益人，並在修改遺囑後，朗尼提出要與金崎參與郵輪假期，緩和兩人關係。

由於案件疑點重重，美國FBI接手調查此案。美國FBI指出，根據意大利法醫的驗屍報告，金崎並非死於意外嗎，認為說服金崎修改遺囑，並在修改遺囑後不久便離奇身亡的過程相當可疑，因為懷疑朗尼就是殺人兇手。

（圖片來源：YouTube@奇聞觀察室）

再近2年後，於2008年1月，朗尼突然將金崎名下的100萬美元，通過多種途徑，分批轉帳至自己旗下多個銀行帳戶內。相關舉動被FBI所知，由於懷疑設計非法資金轉移，因此申請凍結朗尼銀行戶口。朗尼因旗下資產被凍結而被迫重操舊業，成為律師維持生計。不過隨後卻因金錢糾紛而被告上法庭。當時朗尼於庭上聲稱，由於他使用了2萬美元僱用私家偵探蘇珊，才導致相關金錢糾紛。蘇珊得知後深感被誣捏，因此揭開當初金崎死亡的心寒真相。

（圖片來源：奇聞觀察室）

檢察院隨後與私家偵探比利與蘇珊合作，就金崎死亡一事重新展開調查，朗尼前妻艾美在盤問下表示，當時得悉朗尼打算透過再一次假結婚，在金崎手中拿回本屬於自己的財產，期間更曾透露出對金崎的殺機。經過多方面調查後，在2013年2月14日，奧蘭治縣檢察官決定以於奧蘭治縣策劃了犯案陰謀為由，將朗尼即時逮捕，並以謀殺金崎罪名起訴朗尼。

（圖片來源：奇聞觀察室）

朗尼在拘留期間一度假冒艾美寫信，指「艾美」表明自己曾被迫講出假證供，後因被檢察官發現舉動，繼而坐實罪名。金崎死亡後歷經7年時間終於沉冤得雪，朗尼謀殺金崎罪名成立，被判終身監禁，不得假釋。