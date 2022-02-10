西環沙灣徑打卡位遭嚴重破壞！位於西環的沙灣徑內有一處「海景鞦韆」，景色唯美而成為熱門打卡聖地。然而最近卻有港人發現，該鞦韆遭到人為破壞，鞦韆板被鋸斷兩半。事件令不少人感到唏噓，但同時亦有網民稱鋸斷鞦韆板是件好事，並留言稱：「鋸得好！」

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西環沙灣徑海景韆鞦打卡位遭破壞 鞦韆板鋸開兩半 網民卻指鋸得好

（FB @ David Fong授權）

西環沙灣徑是一條沿海小徑，行山郊遊時，沿路可飽覽無敵海景，因而成為香港郊遊打卡熱點。在沙灣徑石壆、沙灣泳棚等等一眾打卡熱點中，海邊鞦韆最廣為人知，是不少行山客的「例牌打卡位」。

不過最近有港人於沙灣徑郊遊時，發現海邊鞦韆遭到嚴重破壞，鞦韆板斷開兩半，而斷開的鞦韆板切面整齊，該港人推斷鞦韆板是被人為鋸斷。該港人將相片上載至Facebook群組「香港風景攝影會」，引起網民熱烈討論。

（FB @ David Fong授權）

樓主的貼文引來不少網民留言熱烈討論。有網民感嘆以後前往沙灣徑時，將會少一個打卡位；亦有網民對此感到不甚可惜，反指鋸斷鞦韆板反而是好事。

網民指出，不少港人郊遊時為打卡而坐上鞦韆，變相增加樹木的負重量，對樹木造成嚴重負擔，並認為鋸斷鞦韆板可阻止人們再坐在鞦韆，因而紛紛留言指：「唔應該要令棵樹受苦，鋸得好！」、「棵樹又唔係大，仲整個鞦韆，唔好搞佢啦！」、「其實係救翻棵樹！」

有網民稱曾目睹有郊遊人士坐上鞦韆，對樹木造成破壞：「兩年前去已見到有個大媽喺度邊打卡邊『fing』，棵樹係咁搖，搖到其他人都呆晒，佢哋仍然自得其樂繼續搖、繼續影、繼續玩⋯鋸斷佢一拍兩散咪好囉！」、「見到棵樹根本無可能承受咁多人既重量。總有人坐落去搖幾搖！」

不過亦有網民留言指鋸斷鞦韆板的行為缺德，令到其他人無法再去打卡：「離譜，咁無公德心！」