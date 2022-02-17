13大博物館/藝術館最新開放時間！ 大館/M+博物館/藝術館/科學館

新冠疫情持續，全港多間博物館、藝術館等先後宣布暫時閉館，本文集合13大博物館、藝術館等最新開放消息， 當中包括大館、M+博物館、香港藝術館、香港太空館及饒宗頤文化館等，即看下文了解詳情！

13大博物館/藝術館最新開放詳情！ 大館/M+博物館/藝術館/科學館

政府早前宣布將在2月24日起於所有受法例第599F章規管的表列處所，包括博物館、表演藝術場地等公眾娛樂場所，將全面實施「疫苗通行證」安排，全港博物館、藝術館等相繼宣布暫停開放，不過部份文娛空間或館內食肆持續開放。（請以官網最新發布消息為準）

【1】中環 大館

大館於官網宣布，受疫情影響，並顧及訪客及員工的安全，大館由2月15日至2月23日將暫停開放，在此期間館內所有商戶及食肆均暫停營業。只有奧卑利街的卸貨區入口維持開放作必要所需。

（圖片來源：大館）

大館 詳情

地址：中環荷李活道10號

開放詳情：2月15日至2月23日暫停開放

電話：3559 2600

備註：最新安排將不時更新



【2】中環街市

中環街市目前繼續開放，部份展覽照常舉行。當局指，所有進入中環街市的訪客，必須接受體溫檢測及佩戴口罩，若市民有發燒徵狀，請勿進入中環街市；此外，訪客必須利用手機掃描「安心出行」場所二維碼，或登記個人姓名、聯絡電話、到訪日期及時間。

中環街市 詳情

地址：中環皇后大道中93號

開放時間： 10:00 - 22:00（星期一至日）

電話：3618 8668



【3】中環 孫中山紀念館

孫中山紀念館宣布，因應2019新型冠狀病毒病的最新情況，紀念館現已暫停開放，所有公眾節目也會暫停。

孫中山紀念館 詳情

地址：香港中環半山衞城道7號

開放詳情：暫停開放至另行通知



【4】中環 香港海事博物館

香港海事博物館發公告指，為配合政府最新公布的社交距離措施，博物館現正閉館。不過博物館天台咖啡廳及禮品店則照常開放。博物館將改推出線上活動，其中包括《傾城與重生：香港日據時期系列講座》。

（圖片來源：香港海事博物館）

香港海事博物館 詳情

地址：中環八號碼頭

開放詳情：現已閉館至另行通知

電話：3713 2500



【5】尖沙咀 香港歷史博物館

香港歷史博物館宣布，因應2019冠狀病毒病的最新情況，博物館現已暫停開放，所有公眾節目也會暫停。

香港歷史博物館 詳情

地址：尖沙咀漆咸道南100號

開放詳情：暫停開放至另行通知



【6】尖沙咀 香港科學館

香港科學館宣布，因應2019新型冠狀病毒病的最新情況，科學館現已暫停開放，直至另行通知，博物館通行證的申請亦已暫停辦理。科學館稱會密切留意有關情況，並適時檢視以上安排，目前所有公眾節目暫停，但部份活動會透過網上進行。

香港科學館 詳情

地址：尖沙咀科學館道2號

開放詳情：暫停開放至另行通知



【7】尖沙咀 香港太空館

香港太空館宣布，因應2019新型冠狀病毒病的最新情況，有需要採取進一步限制措施，減少社交接觸。香港太空館將暫停開放至2月17日，及後安排有待文署再公布；同時亦取消期間的所有康樂、體育及文化活動。期間，康文署將暫停處理博物館通行證的申請。有關受影響的博物館通行證持有人的入場安排，將於稍後公布。

此外， 因文化設施關閉而引致的退款、退票事宜太空館將於稍後作出安排。持有未使用的天象廳及展覽廳門票者，可於本館重開後的兩星期內（星期二除外），持完整門票到太空館售票處申請退票。

（圖片來源：香港太空館）

香港太空館 詳情

地址：尖沙咀梳士巴利道10號

開放詳情：暫停開放至2月17日，重開日期須留意康文署日後公布。

電話：2721 0226



【8】尖沙咀 香港藝術館

因應疫情最新情況，康文署轄下所有博物館將會繼續暫停開放，包括香港藝術館將關閉至另行通知。期間，藝術館通行證的申請將會繼續暫停處理。有關受影響的博物館通行證持有人的入場安排，將於稍後公布。康文署會繼續密切留意有關情況並適時檢視以上安排。

香港藝術館 詳情

地址：尖沙咀梳士巴利道10號

開放詳情：暫停開放至另行通知，請留意康文署最新消息。

電話：2721 0116



【9】西九龍 視覺文化博物館M+

西九視覺文化博物館M+將持續閉館至2月23日，所有已登記於此期間參觀M+的市民，須留意閉館安排，並重新預約其他日子到訪參觀；博物館商店亦關閉至2月24日，並於翌日重新開放。

西九視覺文化博物館M+ 詳情

地址： 九龍西九文化區博物館道38號

開放詳情：閉館至2月23日至另行通知



【10】沙田 香港文化博物館

香港文化博物館宣布，因應2019冠狀病毒病的最新情況，文化博物館現已暫停開放。除了網上節目外，所有現場節目及活動將會暫停，相關開放安排請留意官網更新。

（圖片來源：香港文化博物館）

香港文化博物館 詳情

地址： 沙田文林路1號

開放詳情：暫停開放至另行通知



【11】大埔墟 香港鐵路博物館

香港鐵路博物館宣布，因應2019冠狀病毒病的最新情況，博物館現已暫停開放。除了網上節目外，所有現場節目及活動將會暫停，相關開放安排請留意官網更新。

香港鐵路博物館 詳情

地址： 大埔大埔墟崇德街13號

開放詳情：暫停開放至另行通知



【12】西貢 上窰民俗文物館

上窰民俗文物館由2021年12月1日起至2022年下旬暫停開放，以進行維修工程。

上窰民俗文物館 詳情

地址：西貢北潭涌自然教育徑

開放詳情：2021年12月1日起至2022年下旬暫停開放



【13】美孚 饒宗頤文化館

饒宗頤文化館發通告指，為減低病毒在社區傳播風險，及配合政府最新公布的措施，文化館將會有相關安排，包括（1）所有導賞服務暫停，直至另行通知；（2）所有室內場地及展覽館暫停對外開放，直至另行通知；（3）戶外園區如常開放。

此外，咖啡店「Coffeeflow」及「悅滿軒」餐廳照常營業，全館所有戶外地方均不可除口罩飲食，訪客不可多於2人聚集於各區的戶外休憩座位。至於上區的「文化旅館·翠雅山房」只限旅館住客前往，謝絕訪客。

饒宗頤文化館 詳情

地址：美孚新邨青山道800號

開放詳情：室內場地及展覽館暫停開放，直至另行通知；戶外園區如常開放。

