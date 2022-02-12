東澳古道｜東涌行山路線 行入大澳起落不大啱新手 仲可歎豆腐花

東澳古道全程有8成是石屎路，山泥路易走。除了路途較長外，起落不大，適宜行山新手或親子郊遊。



日期：13-2-2021

路線：東涌逸東邨 › 䃟頭 › 鱟殼灣 › 沙螺灣 › 䃟石灣 › 深石村 › 深屈 › 大澳 › 大澳巴士站

時間：4.5小時（不包括休息和拍照）

長度：14km

交通：東涌港鐵站走30分鐘到逸東邨，回程大澳乘搭1/11號巴士回東涌

注意事項：途徑沙螺灣、䃟石灣和深石村時宜減低聲量，以免影響當地村民生活



古道途徑數個海灣和村落，能飽覽機場、港珠澳大橋、紅樹林、古廟、昂坪纜車、嶼北界碑、大澳漁村等古跡和自然風光，融合歷史和鄉村風情於一線，景觀開揚優美，為郊遊路線中的首選。

▼按圖看清東澳古道沿途風景👇👇👇

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首次和四位猛男讀者結伴同遊，品嘗「海角七號」豆腐花

自從「日行一元」後，很多讀者都想和我一起行山，我便趁新年找了幾位讀者一起遊覽東澳古道。四位互不認識，有一位我也素未謀面，其他三人也只見過一次。不過行山本來就是會認識新朋友，所以大家都習慣了。以前常常在各地飛翔，這次被逼腳踏實地地長留香港，才能有時間與讀者會面。沒想到我們初次見面居然在山上見，果然與別不同。他們有的有豐富的行山經驗，有的則剛開始行山幾個月。雖然我們還不熟絡，但大家都很熱情地幫我拍照，而我也很雀躍地邀請大家合照。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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一個人行山是一個認識自己的過程，一群人行山則是一個認識別人的歷程。因博客結識，因山結緣，看來這幾年我的生活圈子已經不再拘囿於平淡。為了創造屬於大家的回憶，我和四位猛男拍了很多像「那些年」的照片，他們也半推半就地配合。

看著後面紅樹林的碧綠海水，吹著涼風和四位讀者吃著豆腐花，愜意悠閒得使自己懷疑在外國度假。不過，從老闆娘口中得悉店裡一位常常和食客攀談的婆婆最近離世，也不免有點難過。每個地方都有屬於它的故事，而鄉村的士多留存更多的是一種人情味。也許，以後行山我們可以停下腳步，細味一下鄉土人情。

早陣子沙螺村封村了一段時間，最近解封後，有來過的一位讀者說道路都擴闊了，連私家車也能開進來，有些房子則多建了圍欄，門面也重新裝修了，跟以前的古道截然不同。

▼按圖看清沙螺村封村後的改變及沿途風光👇👇👇

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本來東澳古道是一條昔日村民來往東涌和大澳的道路，也是值得一遊的行山路線，但是村民為了不想再有外人進來，便封路和立牌警戒遊人，使人們無法再走昔日的古道。隨著疫情的發展，愈來愈多人走到郊外，除了製造大量的垃圾外，也製造了噪音，破壞了鄉村本來的寧靜，加上人們沒有在經過村落時戴上口罩，也是對村民的生命安全造成影響，相信這也是村民無奈要作出反抗的原因。推己及人，也許喜歡行山的朋友也是時候想一想怎樣培養行山素養，不然不但不受村民歡迎，將來也不受大自然歡迎了。

「日行一元」使我重新認識香港，也重新愛上這片土地，最重要的發現香港的山水真的一點兒也不比外國遜色。走過高峰，偶爾也想再走一些輕鬆易行的古道。東澳古道就是其中一條古色古香且風景怡人的路線，能和讀者笑著跳著叫著走完這條路，是一次教人會心微笑的回憶。期待下次再在山上見！

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