港島行山路線｜鰂魚涌起步上畢拿山新手都啱　必到柏架山紅屋打卡

畢拿山又稱為畢拉山，位於香港島東部，在渣甸山與柏架山之間，海拔435米高；山峰北部屬大潭郊野公園（鰂魚涌擴建部份），南部則屬大潭郊野公園範圍，山頂設有觀景台，可遠眺大潭水塘和港島東區群山的景色。



其實今次我的行山路線並不是以畢拿山為終點的，因為中途遇上大霧瀰漫，因為安全起見唯有在畢拿山止步了！今次之行真是深深體會到「山不轉路轉，路不轉人轉」的道理呢！

前往畢拿山的交通：今次的畢拿山行山路線會直接從鰂魚涌地鐵站A出口出發，不需要再額外乘搭其他交通工具！

總結步行路線：鰂魚涌＞柏架山道自然徑＞柏架山紅屋（林邊生物多樣性自然教育中心）＞大風坳涼亭＞畢拿山觀景台（原路折返）



接下來部分是我的畢拿山行山的體驗分享：按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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柏架山紅屋建於1920年代，原本是前太古糖廠的高級職員宿舍，直到1972年太古糖廠結業被空置，現已被列為香港二級歷史建築，經活化後，變成了林邊生物多樣性自然教育中心，設有三個主題展覽廊、多功能會議室、資源室、活動室和自然園區，以介紹香港珍貴的自然資源和生物多樣性。

按圖看清路線及柏架山紅屋風光👇👇👇

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偏偏畢拿山方向的是一條長長的樓梯XD當時真的有股想往大潭篤水塘去的衝動，因為那條是平路呢！既然決定了路線，我們就照去，不可以因為一條長樓梯而放棄，所以我們決定在大風坳涼亭休息一會再出發！

想不到在休息的時候，超近距離見到一隻野豬走過，原來這裡真的有野豬出沒呢！

按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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回程途中又見到一隻野豬與我們同行，真正接觸過之後發現其實如果不去攪擾牠們，牠們正常是不會作出攻擊，只是靜靜在一旁吃草或行過！5:32pm 回到柏架山道自然徑，返回鰂魚涌，提早結束旅程，全程用了大約3小時44分鐘完成！

小感想：

今次的行山除了體會到「山不轉路轉，路不轉人轉」的道理，也領會到「適當時候要知進退」，行山最重要是安全，大霧除了看不到風景，最重要是也有機會看不到前路，所以我們選擇提早結束行程啦！最可惜是大霧，這條路線原本是360度都是風景，那時就變成360度都是霧呢！

由鰂魚涌出發沿著柏架山道自然徑上畢拿山這段路是非常輕鬆易走，而且有好多休息位置，亦有多條路線選擇，可以根據個人喜好隨時加入其他的行山路線，是非常適合初級行山新手！

以下是我的畢拿山行山路線：

1:48pm 在鰂魚涌地鐵站A出口步行出發

2:02pm 到達柏架山道自然徑

2:20pm 到達柏架山紅屋（林邊生物多樣性自然教育中心）

2:35pm 到達鰂魚涌樹木研習徑

2:45pm 見到「注意野豬出沒」的路牌

2:45pm 到達看到鰂魚涌市區景的休息處

3:38pm 到達大風坳涼亭，休息一會

3:47pm 第一次超近距離行山見到野豬

3:57pm 從起點出發上畢拿山觀景台

4:03pm 到達1/4牌位置

4:09pm 到達1/2牌位置

4:15pm 到達3/4牌位置

4:25pm 到達畢拿山觀景台

4:41pm 從畢拿山觀景台下山

5:32pm 回到柏架山道自然徑



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【本文獲「自由旅生」授權轉載。】