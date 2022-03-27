【香港景點｜集體回憶】其實香港真係好靚㗎！疫情下無得出國旅行，反而多了機會探索本地景點！不論是拍拖勝地抑或一家大小好去處，當中很多都陪伴多代香港人成長。可惜隨著時代巨輪的無情運轉，加上疫情帶來的打擊，有些耳熟能詳的景點逐漸成為回憶，最近天星小輪更傳出面臨經濟危機，或無法繼續營運下去。記者整合8大香港已消失景點和好去處，包括仙后旋轉餐廳、皇后碼頭、上環大笪地等，帶大家再次回味當年今日的美好回憶！

天星小輪恐消失？重溫8大香港回憶景點 皇后碼頭/仙后旋轉餐廳

（圖片來源：Unsplash）

天星小輪由1989年開始，乘載香港人和世界各地的遊客來往尖沙咀、中環及灣仔，在2009年更被國家地理旅遊雜誌列為「人生50個必到景點」之一！不過，近日天星小輪無奈宣布，由於載客量大跌以及多項環境因素影響，正面臨巨大經營危機，惟仍然希望保留香港獨有歷史價值和集體回憶，在能力範圍內會繼續為大家服務。

趁著仍有機會記得把握時間乘搭天星小輪創造回憶！不過，香港其實已經有不少已消失景點，在不少港人心中有不可撼動的地位！記者整合了8個已經消失或結業的香港景點，看看哪一個曾經成為你的回憶一部分！

🎡已消失的香港景點【1】仙后旋轉餐廳🎡

在1966年建成的仙后旋轉餐廳是香港第一間旋轉餐廳，位於當時全旺角最高的胡社生大廈（26層高）。雖然現時的胡社生大廈（現稱：胡社生行）早已埋沒在旺角眾多高樓大廈之中，但在六七十年代，胡社生大廈和仙后旋轉餐廳都是全港數一數二的潮流打卡勝地！

網上現時只流傳一張官方當年的宣傳照。（網上圖片）

當年仙后旋轉餐廳的平均收費為每位$15至$45不等，以當時的物價來說已經是相當昂貴，大部分人都只有在慶生或者度過特別日子才會光顧！仙后旋轉餐廳的地台每小時轉一圈，食客可以一邊用餐，一邊欣賞鬧市景色，非常有格調！

後來餐廳改為經營酒樓，在酒樓結業後再改作辦公室用途。為了向仙后旋轉餐廳致敬，香港歌手張敬軒曾於2017年選址灣仔胡忠大廈，投資開設「仙后餐廳」，主打法國菜。現餐廳已經轉交由其他經營者負責。

🎡已消失的香港景點【2】皇后碼頭🎡

1925年落成的皇后碼頭為香港一級歷史建築，後於2007年在一片爭議聲中清拆。多年來，無數港人都曾經在皇后碼頭上下船，充滿歷史感的建築物更成為本地電影、電視劇、MV的取景地，絕對是香港人的集體回憶！

（資料圖片）

除了是熱門拍攝取景地，皇后碼頭當年亦是不少情侶的拍拖好去處，對著大海悠閒地聊天，相當寫意！皇后碼頭的重建方案雖然至現時仍未有定案，不過相信皇后碼頭總有一天可以重新和大家見面。

🎡已消失的香港景點【3】中環老香港Starbucks🎡

位於中環都爹利街的Starbucks分店，可以說是最具香港特色的分店！當年宣布結業時，有不少人都大感可惜。店內以老香港冰室懷舊為主題，成為一眾文青的熱門打卡地點，更有人會穿著港式旗袍，拍下充滿老香港情懷的相片！

這間分店設計甚具復古風格，有古式拼貼磁磚牆壁、舊式冰室卡位和雀籠等元素，牆上還貼有模仿茶餐廳的手寫餐牌，又會獨家供應多款本地特色美食，包括牛油菠蘿包、咖啡蛋撻、紅豆砵仔糕等！

🎡已消失的香港景點【4】利舞臺戲院🎡

位於銅鑼灣波斯富街的利舞臺大戲院於1925年落成，1927年起開始成為當時港人的高尚娛樂熱點，除了傳統粵劇大戲，還會舉辦西式歌劇、演唱會、電影放映會等。後來，場地更曾經成為香港小姐競選和環球小姐競選的比賽場地！

（資料圖片）

利舞臺大戲院以西式建築風格設計，加入中式特色作為點綴，具有殖民地時代風情，同時是極具代表性的地標。利舞臺大戲院的舞台可以360度旋轉，曾上演多部經典本地劇目，為本地娛樂其中一個重要的場地。不過戲院已於1991年拆卸，本地電視台為此曾製作紀念特輯，想一睹舞台風彩的話不妨一看。

（資料圖片）

🎡已消失的香港景點【5】上環大笪地🎡

上環大笪地前身是香港大笪地，早在1840年代就開始為香港人提供各式平民娛樂，包括江湖賣藝表演、畫炭相、木偶戲、耍功夫、講古佬、占卜等，人流極旺，隨後發展成如同跳蚤市場一樣的熱鬧墟市，堪比廟街榕樹頭！

上環大笪地最出名的還有香港特色大牌檔和小食，例如避風塘炒蟹、豉椒炒蜆、魚蛋、海鮮粥、糖蔥餅、噹噹糖、麥芽糖等。隨著全新大笪地啟用，上環大笪地亦步入回憶，不過近日亦不時有上環大笪地的紀念展覽、活動等，重溫當時的盛況。

🎡已消失的香港景點【6】何東花園🎡

建於1927年的何東花園，在不少香港人心中極具歷史價值和意義。整體設計融入中西建築特色，屬於中國文藝復興風格，並由香港富商何東爵士及其家庭擁有。由於何東花園的特色及歷史意義，曾被列為香港一級歷史建築及暫列為法定古蹟。

（圖片來源：維基百科）

不過，由於政府與業主未能在何東花園的保育及公眾開放議題上達成共識，無奈於2014年清拆。何東花園內的中式花園，泳池、塔樓、花岡岩，日後都只能在相片中回味了。

（資料圖片）

🎡已消失的香港景點【7】小熊國主題樂園🎡

位於尖沙咀新世界中心名店城的小熊國主題樂園，是香港首個啤啤熊主題室內主題樂園。樂園在2002年開業，雖然營業時間只有短短3年，但仍然是當時不少情侶拍拖和一家大小的假日好去處！

樂園內以啤啤熊和森林為主題，分為6個區域，包括小熊博物館、小熊搖藍屋、啤啤大笪地、美食區、忘憂林娛樂天地及尋寶洞，在樂園內更可以親手製作屬於自己的啤啤熊玩偶及領取「出生證明書」，非常可愛！

🎡已消失的香港景點【8】愛丁堡廣場渡輪碼頭🎡

與皇后碼頭一樣，愛丁堡廣場渡輪碼頭亦曾經歷一段長時間爭議，惟最後仍然難敵清拆的命運。愛丁堡廣場渡輪碼頭於1957年啟用、2006年拆卸。其職責現由香港7號及8號碼頭取代，乘載香港人來往海灣。

愛丁堡廣場渡輪碼頭的建築，現時只有天星鐘樓得以保留。天星鐘樓設計非常獨特，運作模式跟倫敦大笨鐘一樣，極具價值，同時象徵現代發展的過程。天星鐘樓於71年紀念活動中，曾重現響鐘場面，如日後有機會再度舉辦響鐘活動，也可以到場感受一下氣氛！