撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-03-15 06:00

【哈迪斯/壽司/冬甩/飯糰】大家都見證過不少曾經風光的食店，以為至少可以生存一段長時間，最終卻一夜消失。紅極一時的黑夜壽司、美味飽肚的西龍傳香飯糰等，誰曾想過她們結業？《香港01》飲食記者盤點7間風光一時便消失食店，總有一間你都食過！

有人在連登討論區以「有咩食肆曾經風光，最後沒落」為題發問引網民熱烈討論，網民們提起多間食店，當中不少是紅極一時的長龍食店。食物質素keep到，大家亦未曾預想她們會結業、變成大家的集體回憶。網民熱數的7間風光一時便消失食店，大家又有沒有回憶？立即點擊圖片睇睇 👇👇

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食店即使人氣再盛、生意再好，都有機會因敵不過租金或租約期滿而結業，會重開的只佔少數。若果遇上著名食店重開，真的要把握機會盡快試試，以下整理5間重開名店，點擊睇睇可以去哪裡吃到 👇👇

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🥺🥺🥺 同場加映：許留山將成集體回憶？10間網民懷念餐廳 最多人期望哈迪斯重臨？ 🥺🥺🥺

每次問起全港最好食的炸雞店，總有不少網民提起「哈迪斯」，一間能夠「出賣年齡」的美式快餐店。即使哈迪斯早於2006年全面撤出香港市場，每年的愚人節都會傳出它再次回歸，令人又開心又失望。以下盤點的10間經典餐廳，都是不少70後至90後的回憶。網民最懷念的餐廳招牌食物，是否與你一樣？👇👇

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