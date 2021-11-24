麥當勞叔叔將消失！全港僅3間舊式M記 成絕響前港人拍紀錄片留念

最近幾年，大家還能尋覓到麥當勞叔叔的身影嗎？隨著麥當勞趨向統一裝潢設計，「舊式M記」買少見少。最近有港人在社交平台發布一段紀錄片，遊走發掘出全港僅餘的3間擁有麥當勞叔叔塑像的「舊式M記」。入面仍能見傳統地磚、麥當勞大家庭壁畫，甚至還有麥當勞叔叔的塑像，就猶如走入時光隧道，重拾童年一樣。

麥當勞叔叔將消失！全港僅剩3間舊式M記 絕響前港人拍紀錄片留念

影片創作者「HEBEFACE」今日（24日）於影片分享平台YouTube上分享一條紀錄片，帶觀眾尋找香港難得可見，還擁有麥當勞叔叔塑像的「舊式M記」。

（圖片來源：YouTube@HEBEFACE）

舊式M記 1. 利東

利東商場內有一間「舊式M記」，入面燈光偏黃，地板仍然是那熟悉的地磚，放置著最傳統的金屬椅，並在門口處放置著麥當勞叔叔的塑像，是不少港人童年時期最典型的麥當勞裝修。

舊式M記 2. 葵盛

另一間「舊式M記」位於葵盛東邨，入面出了燈光氛圍及座椅均是舊式模樣，牆壁上還掛著「麥當勞大家庭」的畫像，以及麥當勞叔叔坐下的塑像，恍惚滑嘟嘟、小飛飛及漢堡神偷的身影，仍然一直存在於周圍。然而塑像腳步已經略顯褪色，卻並未有修補，是否代表這座無數人的童年回憶即將消失？

舊式M記 3. 石圍角

第三間「舊式M記」位於石圍角，與上述兩間一樣，店外招牌仍然用光管亮燈，如今已經相當罕見。店內有坐下麥當勞叔叔塑像。YouTuber「HEBEFACE」更特別提及，店內仍然採用舊式的派餐方式，但相信隨著時間將會緩慢改變成現在主流的模樣。

影片創作者「HEBEFACE」在影片中提及，在拍攝麥當勞利東分店時，曾獲麥當勞公關回覆，指香港舊式麥當勞將會陸續翻新，估計將會按照現時其他新分店一樣，統一採用較時尚現代的裝修。

（圖片來源：YouTube@HEBEFACE）

山頂分店仍然有齊麥當勞大家庭！

好多港人看完之後，都覺得相當有共鳴，留言感歎歲月不饒人，連曾經以為能夠永恆保存的麥當勞大家庭一眾角色，都將會慢慢消失在時光洪流中。不過有網民就留言稱，原來麥當勞山頂分店仍然有齊麥當勞大家庭的塑像，亦有更多網民列舉仍然倖存的「舊式M記」。