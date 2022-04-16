港島好去處｜太平山藍白復古建築打卡 參觀百年古蹟/花園草地放電

【港島好去處｜週末好去處】適逢假期，又是時候去尋找香港打卡秘境影靚相！港島區有不少充滿復古氣息的西方建築和古蹟，以下介紹的這個地方，就是位於太平山上的法定古蹟花園，文興復興式的建築設計至今已有120年歷史，不少人更會騎著電單車去朝聖，成為假日出遊打卡的好去處！

120年法定古蹟 文藝復興式建築

太平山舊總督山頂別墅守衛室（The Mountain Lodge Guard House）是香港法定古蹟建築物。根據資料顯示，舊總督山頂別墅於1902年落成，至今已有120年歷史！山頂別墅後於1946年被清拆，現時原址只留下守衛室，別墅部分則在1950年代被改建成山頂公園。

（圖片來源：維基百科）

舊總督山頂別墅的設計概念，仿照蘇格蘭式大宅的維多利亞式建築風格，樓高2層，整體以花崗石及麻石為基礎，配以復古藍白主色調，極具文藝復興時期風格，氣派典雅，多任港督亦曾入住別墅！

藍白色調復古風打卡

舊總督山頂別墅守衛室內部目前不對外開放，不過仍可在外圍拍照！守衛室設計與別墅風格一致，以藍白色調為主，遇上天氣晴朗，藍天白雲下可以拍出如同置身歐洲小鎮一樣的照片，有人更會特別騎電單車到門前打卡，更添型格色彩！

白天前往打卡，可以影出糖果色少女感復古照；而有網民就「教路」，如果想影到守衛室另一面貌，可以選擇在入黑後前往，守衛室在周圍的射燈映照下更顯宏偉，感受到與白天不一樣的莊嚴，非常特別！

城市中的一片寧靜花園

在守衛室背面，有樓梯及小步道，可以通往附近花園及草地，大家可以帶小朋友和寵物一起到此放電，感受城市中難得的一片寧靜！通往花園及草地的步道，設計同樣充滿復古氣息，純白縷空欄柵亦是打卡好地方！

舊總督山頂別墅守衛室前往方法及交通

如想前往舊總督山頂別墅守衛室，由於山頂纜車現正暫停服務，可以選擇乘搭巴士路線15、15B或小巴路線1號。

舊總督山頂別墅守衛室

地址：香港中環太平山

電話：從缺

開放時間：從缺

