馬鞍山好去處｜漫遊泥涌日落聖地與斷橋打卡　隔岸賞八仙嶺山脈

不想浪費了難得一見的藍天，便去馬鞍山的泥涌靜候日落。從烏溪沙站A出口走大概30分鐘便會到達泥涌村，沿著小路就下到泥灘了。



泥灘四周的沼澤濕潤，小心地踩著石頭走路就不會滑到。

▼按圖看清泥涌村泥灘風光👇👇👇

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接近日落時分，潮退了。本來被水淹過的泥沼和石頭也露出臉來。突然有很多人跑到斷橋打卡，夕陽斜照下的斷橋塗上一層金箔，一直延伸到海中央，魅力非凡。

輪到我上石柱，便小心翼翼地踏著石頭過一根一根斷橋。站在橋上，遙望遠處八仙嶺此起彼伏的輪廓，感受小島浮在海上的寂靜，聽著悠悠海浪聲，多麼寧靜迷人！

▼按圖看清斷橋、遠處八仙嶺風光👇👇👇

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【本文獲「一元去哪兒」授權轉載，作者Facebook】