中環節果決明綻放開花！百年古樹展露淺白粉紅花海

【賞花好去處】中環美利酒店節果決明開花喇！每年踏入初夏都是節果決明開花季節，而位於中環美利酒店旁的節果決明樹最近悄悄綻放，開出一串串淡粉紅、白色交錯的花串，預計5月完全會滿開，想追影淺白粉紅花海就要把握花期去打卡喇！

中環美利酒店節果決明綻放開花！百年古樹展露淺白粉紅花海

（美利酒店圖片）

每年4至5月，位於中環紅棉路的美利酒店前庭的節果決明古樹都會慢慢綻放，淡粉紅、白色的小花長於1米長花枝上，近距離看淡雅淺白粉紅花朵密集交錯，形成一串串連綿不絕的花束，開花時多枝花串垂下，遠看形成唯美花海！

節果決明古樹已經開始綻放，預計5月完全會滿開，想追影淺白粉紅花海的大家，要把握花期去美利酒店打卡喇！

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中環美利酒店節果決明樹【最佳拍攝位置】

節果決明古樹高達17米，開花位置較高，比較難近距離與節果決明樹拍攝。除了可以在樹下漫步打卡外，如果想避開打卡人潮，記者建議大家可以在美利酒店花園樓層打卡，或是透過酒店標誌式拱廊眺望古樹，拍出來節果決明樹就像被畫框包圍著，美景獨一無二！

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中環美利酒店節果決明樹【背景】

美利酒店前身為政府辦公大樓美利大廈，這棵節果決明古樹早於美利大廈建成前已經屹立，至今有百年歷史，於2004年被列入香港古樹名木冊，是全港唯一入選的節果決明樹。

當時政府在改劃美利大廈用地並推動活化時，加入了相關保育要求，美利酒店為門前的古樹節果決明聘請顧問公司監護，每月巡查，每年向政府有關方面遞交2次報告。雖然曾經一度被政府列為病樹，但依然屹立不倒，最近更開出超美花朵。

（美利酒店圖片）

節果決明作為美利酒店的招牌，每逢節果決明花期，酒店都會以節果決明推出一系列自助餐及下午茶主題餐飲，如果想賞花同時醫醫肚，不妨留意美利酒店官方網站！

中環美利酒店節果決明樹【前往方法】

節果決明樹位於中環站與金鐘站中間，中環站相對較近。最快的方法是中環站J2出口，再步行約15分鐘。沿著遮打花園步行，穿過花園後，再沿著花園道步行約15分鐘就到達。

圖為上年花期拍攝（IG @ ca3sandra授權）

深入了解節果決明！

節果決明屬喬木，又名粉花山扁豆，原產地是熱帶亞洲，在香港屬於珍稀植物，每年4至5月花期都會開花。除了位於中環美利酒店的節果決明樹外，本港僅存的另一棵節果決明樹位於迪欣湖，不介意到遠一點的地方賞花的大家可以順道來個野餐之旅。

圖為上年花期拍攝（IG @ chungsumyue授權）

中環美利酒店節果決明樹

地址： 中環紅棉路22號

交通：中環站J2出口步行15分鐘

