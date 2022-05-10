【海濱好去處】香港政府近年大力發展海濱長廊/主題區，多個海濱用地成為市民假日好去處，其中有4大海濱長廊/主題區將於明年底前陸續啟用，遍佈港九，更設有海濱休閒及慶典等主題，增加海濱長廊吸引力，相信屆時會成為全新海濱好去處！

海濱好去處2022｜12大海濱長廊/主題區發展計劃！啟德/茶果嶺

香港政府近年大力發展海濱長廊/主題區，預留約65億元專項撥款，發展12個海濱項目，增設全新海濱長廊及休憩空間、改善現有設施。其中有4大海濱長廊/主題區，包括灣仔北水上運動及康樂主題區、 啟德都會公園、茶果嶺海濱、灣仔北渡輪碼頭畔主題區，將於2023年底前啟用：

海濱好去處2022【1】 灣仔北水上運動及康樂主題區

面積：1.39公頃

透過近期項目增建的新海濱長廊：550米

擬增建的新海濱長廊：220米



灣仔北臨時公共運輸交匯處與鴻興道天橋之間，採用可拆式欄杆設計的海濱長廊，已在2020年12月貫通及開放，新地段（包括一段「海岸堤階」，即無欄杆的梯級式沿岸設計）亦已在2021年12月開放。

灣仔北水上運動及康樂主題區，未來更多部份會隨主要基建工程施行後釋放並進行美化工程，分階段在2022年年底至2023年年初開放。水上運動界別已於2020年下半年起，在主題區舉辦水上體育活動。

海濱好去處2022【2】 啟德都會公園

面積：12.8公頃

擬增建的新海濱長廊：583米



儘管啟德都會公園不少部份，於2024至2025年前仍需用作工地，政府表示正努力減少工地的面積和縮短佔用時間，期望能盡快釋放個別用地以進行美化工程，並開放予公眾使用。就此，項目中劃為美食海灣的部份，以及啟德明渠進口道附近的部份海濱長廊暨休憩用地，預計可於2023年起分階段完成建造工程並開放。

此外，政府表示正致力重置從中九龍幹線項目釋放出來、面向土瓜灣避風塘的海濱長廊，有關用地期望在2023年年底起分階段開放。

海濱好去處2022【3】茶果嶺海濱

面積：4.5公頃

擬增建的新海濱長廊：1,043米



政府將茶果嶺海濱長廊項目與毗鄰的職業訓練局校園項目同時推展，現正委聘顧問為該段海濱長廊制訂詳細設計。此外，鄰近的原觀塘污水泵房釋放的海濱用地會按「先駁通，再優化」的原則進行美化工程，以期在2023年開放。

海濱好去處2022【4】灣仔北渡輪碼頭畔主題區

面積：4.04公頃

透過近期項目增建的新海濱長廊：412米



灣仔北渡輪碼頭畔主題區已按「先駁通，再優化」的原則，分階段開放－博覽道東至馬師道一段海濱長廊已在2020年12月貫通及開放。灣仔渡輪碼頭兩旁的海濱長廊及碼頭後面的「HarbourChill海濱休閒站」已在2021年3月開放。

政府其他海濱長廊/主題區用地發展一覽：

海濱好去處2022【5】西營盤東邊街北休憩用地

面積：1.32公頃



西營盤東邊街北休憩用地項目已獲得立法會財務委員會的撥款批准（涉及2億760萬元），建造工程可望在2024年起分階段完成。

海濱好去處2022【6】中西區海濱長廊（中環段）與香港會議展覽中心之間的海濱長廊

面積：1.4公頃

透過近期項目增建的新海濱長廊：560米



中西區海濱長廊（中環段）與香港會議展覽中心之間的海濱長廊項目已完成，用地已在2021年4月全面開放。

海濱好去處2022【2】中西區海濱長廊（中環段）與香港會議展覽中心之間的海濱長廊（圖為中西區海濱長廊）（圖片來源：康樂及文化事務署）

海濱好去處2022【7】灣仔北慶典主題區

面積：1.85公頃



灣仔北慶典主題區用地已開放。政府將按照需要繼續邀請本地文創精英提供專業意見，進一步提升主題區的吸引力。

海濱好去處2022【8】銅鑼灣活力避風塘主題區

面積：2.53公頃

擬增建的新海濱長廊：317 米



維園道附近的銅鑼灣活力避風塘主題區海濱長廊，正進行提升工程，並會引進新的「海岸堤階」，將公眾和水體的距離拉近，可望在2022年下半年開放。

海濱好去處2022【9】炮台山東岸公園主題區

面積：4.7公頃

透過近期項目增建的新海濱長廊：360米

擬增建的新海濱長廊：412米



屈臣道以西用地（包括無欄杆防坡堤）已在2021年9月開放。興發街以西用地可望在2022年下半年隨主要基建工程施行後釋放並進行美化工程。

+ 2

海濱好去處2022【10】 東區走廊下之行人板道

擬增建的新海濱長廊：1,800米



立法會財務委員會在2021年10月批准撥款16.8億元，東區走廊下之行人板道建造工程已於2021年12月開展，可望在2024年至2025年年底起分階段完成。

海濱好去處2022【11】 荃灣海濱優化

面積：2.05公頃



按「先駁通，再優化」的原則，海安路沿途一段海濱長廊（第一期項目，包括在一段斜坡式海堤引入低矮石壆的設計）已完成，並先後在2019年9月及2021年4月分階段開放。至於海安路至海興路的一段（第二期項目），委聘顧問的標書評審工作正在進行中。

+ 5

海濱好去處2022【12】紅磡都市公園

面積：2.2公頃



位於用地上的公共運輸交匯處於2019年1月遷離後，已開放予公眾享用。政府正研究設計方案，以期進一步提升公眾在這幅用地的體驗，過程中政府會參考早前進行的市場意向調查所得的意見、用地開放使用後的運作經驗，以及附近一帶正推展的項目（包括康樂及文化事務署的「紅磡海濱休憩用地發展」項目，以及紅磡（南）渡輪碼頭美化工程）的進展。