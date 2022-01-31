離島好去處｜10大離島一日遊打卡美食行程推介　坪洲/長洲/大澳

【離島好去處】趁著假日不妨到離島一日遊！一文睇清10大香港離島一日遊食玩買推介！包括大澳、坪洲、長洲、大澳、鹽田梓等離島好去處，而且出發前要知道的離島船期及交通詳情，並預先計劃好一日遊攻略，趁著假日去離島一日遊！

（受疫情影響，有些處所或餐廳的開放及營業時間或有改動，建議出發前留意官方消息）

離島好去處【1】大澳

大澳有「東方威尼斯」之稱，水上棚屋和水道的獨特風景吸引不少港人趁假日到此一遊。無論是掃街、安坐餐廳享受美食或睇日落，都帶著一份愜意。

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大澳的水上棚屋和水道的獨特風景吸引不少港人趁假日到此一遊。（資料圖片）

離島好去處【2】長洲

位於港島西南部的長洲，向來深受外地遊客歡迎，亦是港人周末的好去處之一！長洲有不少著名觀光景點，亦有許多美食。

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長洲，向來深受外地遊客歡迎，亦是港人周末的好去處之一。（資料圖片）

離島好去處【3】坪洲

提起離島，除了想起長洲和南丫島，其實坪洲也是假期一日遊的好選擇！坪洲只有三分一個長洲的大小，比其他離島相比，人流較少且夠安靜。

坪洲於60、70年代曾是繁盛的工業中心，灰窰廠、火柴廠、造船廠以至牛皮廠等都在此落戶。而不少工廠遺址，以及坪洲石屋、天后宮等都是香港的三級歷史建築物，十分值得漫步細賞。

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（ 圖片來源：香港旅遊發展局）

離島好去處【4】鹽田梓

鹽田梓是近年新興郊遊的一個細小離島，原本荒廢的漁村於2013年才重新活化，更由旅遊事務署推廣鹽田梓藝術節而為人所知。傳統客家村落混合了天主教文化，加上遍布小島的藝術品、豐富的大自然物種等，十分值得探索。

要去一日遊細味鹽田梓村的歷史及風景，大半天就能走完，除了一探島上的聖若瑟堂，還有各種豐富生態資源，假日村民自製客家茶粿及柴火土窯雞等，亦是必試之選！

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（讀者提供）

離島好去處【5】梅窩

想在假期去人流較少去玩？除了長洲、南丫島之外，不如去梅窩一日遊，有足足5大好去處，包括觀賞銀礦灣日落、打卡瀑布、隱世神樂院及粉藍小橋，附近更有不少美食，還可以到冰室歎港式三層架High Tea及假日限定番茄蟹檬，週末打卡行街必去！

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除了長洲、南丫島之外，其實大嶼山的梅窩都值得一去。（資料圖片）

離島好去處【6】蒲台島

去離島不一定食海鮮，郊遊或露營都是絕佳的活動，而本港最南端島嶼——蒲台島就能一次過滿足大家兩個願望。島上有不少奇石，配上一望無際的蔚藍大海，讓人心情放鬆，不管行山或露營都很適合。

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（資料圖片）

離島好去處【7】塔門

提起塔門，都會令人想起海上小島有片青翠的大草原，還有牛隻漫步。但除了在草原上露營，其實塔門還有其他地方可以探索，是離島一日遊好去處。

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提起塔門，都會令人想起海上小島有片青翠的大草原。（資料圖片）

離島好去處【8】東龍島

東龍島是南丫島以外位於香港南瑞的離島。島上現時只剩少數島民，造就了島上寧靜的環境。島上路線清晰，而且有士多、法定古蹟景點和山水美景，更有島上獨有的自然奇觀「噴水岩」。

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（資料圖片）

離島好去處【9】鴨洲吉澳

鴨洲和吉澳都是歷史悠久的漁村，雖然島上居民大多已經遷至市區生活，島上留下的人文歷史都十分值得一訪。這兩個位於新界東北的離島，因獨特的地貌，都屬於香港地質公園的景點。兩個離島只是相差約15分鐘船程，因此不少人會選擇一次過到兩個小島遊玩。

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（漁農署圖片）

離島好去處【10】南丫島

距離中環約半小時船程的南丫島，交通方便，島上有很多美食，而且洪聖爺灣水清沙幼，非常適合周末一日遊。

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