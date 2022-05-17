康文署3個度假村+水上中心將重開！宿營人均$57起 即日起開始預訂

【宿營好去處2022】康文署宣布，麥理浩夫人度假村、曹公潭戶外康樂中心及創興水上活動中心將於5月27日重新開放，市民由即日起可以在網上預訂麥理浩夫人度假村及曹公潭戶外康樂中心營位，而創興水上活動中心則會在5月20日開始接受申請。更多本地宿營好去處推介最平$130起！

宿營推介2022｜康文署3個度假村+水上中心重開！宿營人均$57起 射箭場/半山觀景台

因應政府放寬社交距離措施，康文署宣布麥理浩夫人度假村及曹公潭戶外康樂中心將會在5月27日重新開放，市民可以在5月17日起，經政府網站「康體通」服務（包括櫃枱、網上預訂及自助服務站）預訂營位。營位先到先得，不作抽籤。

麥理浩夫人度假村現時提供3至8人營舍，每名申請人可以預訂3人至8人或其倍數的營位。而曹公潭戶外康樂中心只提供8人房間，每名申請人可預訂8人或其倍數的營位。

（圖片來源：電影服務統籌科）

營費方面，麥理浩夫人度假村及曹公潭戶外康樂中心收費按季節劃分。5月至10月平日（星期日至星期五）費用為$57、星期六晚及公眾假期前一晚費用為81元。11月至4月平日（星期日至星期五）費用為$41、星期六晚及公眾假期前一晚費用為$59。日營及黃昏營平日$17，星期六、日及公眾假期收費為$26。

（圖片來源：電影服務統籌科）

麥理浩夫人度假村位於西貢北潭西貢郊野公園，營舍為獨立式平房，設有客廳、睡房及洗手間連淋浴設施，提供不同種類的康樂設施及活動，如射箭場、繩網陣、觀星台等。

麥理浩夫人度假村

地址：西貢北潭路

交通：於西貢專線小巴總站乘搭9號綠色專線小巴直達；或於西貢巴士總站乘搭94號巴士，於麥理浩夫人度假村巴士站下車，步行約15分鐘可達。



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曹公潭戶外康樂中心距離荃灣市中心約數分鐘車程，主要活動設施包括滾軸溜冰場、射箭場、運動攀登牆等，位於半山的觀景平台可眺望荃灣市，整體觀感較開揚。但要留意，現時兩個度假營內的燒烤區及游泳池仍然關閉，直至另行通知。

曹公潭戶外康樂中心

地址：荃灣荃錦公路105號

交通：於荃灣港鐵站上蓋（即大河道北行車天橋）乘搭往上村（循環線）的51號巴士或在川龍街乘搭80號專線小巴，即可直達。



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位於萬宜水庫西壩旁邊的創興水上活動中心，日營服務同樣會在5月27日回復正常，市民可以在5月20日起致電2792 6810或親身前往中心預訂。每份申請只限預訂4至10個營位，先到先得。而露營、燒烤場及營火場設施將繼續暫時關閉，直至另行通告。

創興水上活動中心

地址：新界西貢萬宜水庫西壩

