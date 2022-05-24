【葡萄園】又到提子當造季節，不妨去農莊郊遊兼摘提子！位於元朗的朗屏士多啤梨葡萄園，佔地5萬呎，可以自摘多種品種的提子，而且可免費入場，大家在假期時可以前往農莊親自摘提子喇！

葡萄園｜元朗農莊葡萄園免費入場任摘提子 即摘即食巨峰/香印提子

以往提子當造狀況（資料圖片）

好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

位於元朗大棠的朗屏士多啤梨葡萄園，佔地5萬呎，園內種有多排提子樹，每年5月踏入提子當造季節，大家都可以免費入場自摘多種品種的提子，包括晚夏提子、巨峰提子、香印提子。

（FB @ Silvio Chan授權）

記者致電查詢，葡萄園主指現時正值提子當造季節，已有提子可摘。約5月當造的是紫黑色、爽脆無核的晚夏提子；而巨峰提子在約7月開始供大家採摘；香印提子則在7月至12月都可以摘，大家可以根據自己的喜好，決定去摘提子的月份！

+ 13

採摘的提子以磅數計算，$90/磅，場內採摘提子的用具齊全，而且摘後即磅。除了提子外，亦有其他有機種植蔬果可以採摘，收費按斤計算，如西瓜$16/磅、菠蘿$60/個等等。

除了提子外，在士多啤梨當造季節，葡萄園更會搖身一變成為士多啤梨園，讓遊客任摘士多啤梨，有興趣去採摘蔬果的大家可以留意！

遊客在不同季節都摘生果外，朗屏士多啤梨葡萄園亦養有幾隻小羊，在這裏可以購入飼料餵飼他們，近距離接觸。供應的烤雞亦是園內名物，不少人都會專程前往品嘗！

朗屏士多啤梨葡萄園

地址：元朗大棠路大棠村

費用：免費入場

交通：朗屏西鐵站乘搭K66巴士到大棠站迴旋處落車

開放時間：8:00-18:00

電話：9251 8926

