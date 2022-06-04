疫情好轉，不少朋友都已經開始計劃去旅行。在國外如果表現得體，連帶外國人對香港印象加分，反之態度惡劣兼失禮，就實在貽笑大方，成為國際笑話。最近有網民以「一人一個香港人去旅行失禮嘅表現」為題引起討論，記者整合後發現原來周街講粗口，居然仲未算最失禮！

5大香港人旅行失禮行為 講嘢大聲+周街講粗口 網民:同土著冇分別

【1】「講嘢極大聲！」

難得出國，心情自然放鬆，連帶說話聲線提高三分，講話大聲到街頭巷尾都聽得到。有網民就話「香港人係由搭飛機個刻已經開始嘈」，甚至話街上大聲都可以算數，不過有一次見到有港人在英國某餐廳用餐，餐廳入面食客講嘢好細聲，唯獨是有一枱香港家庭高談闊論，當正大排檔咁款，簡直失禮死人！

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（圖片來源：Unsplash@thedlkr）

【2】「周街講粗口！」

身在外國，好在周圍無人認得自己，而且語言並不相通，就算講粗口對方都未必聽得明，不少香港人們，都會將博大精深的廣東話粗口文化發揮得淋漓盡致。有網民就話曾經在日本DON DON DONKI內聽到有香港人大叫：：「買啦！X你老X！咁X平！買啦！X你老X！」，先不論大聲好擾民，說實話，就算旁人聽不懂，聽語氣都感覺到你在講什麼。

【3】「食嘢即場評價」

去旅行時，都會希望能品嚐當地特色美食。懂得欣賞及尊重固然好，亦有網民指曾於旅行期間，見過有港人在餐廳高談闊論點評餐飲，大聲講：「不外如是！XX嗰檔好過佢啦！雲吞麵好食啲」等，講得激動時七情上面，就算廚師聽不懂都會感受到，這樣子好像有點失禮吧！

【4】「指住隔離枱點餐」

曾經有網民見過，有香港人家庭在日本食一間中高級餐廳，在餐廳大聲講廣東話已經夠失禮，然後一坐低望住菜單發現看不懂，就指住隔離枱大叫：「follow them，steak，steak。」殊不知隔離枱其實都是香港人，而且據聞當時師傅即時黑面，氣氛有夠尷尬兼失禮。

（圖片來源：Unspalsh@reddalec）

【5】「為打卡不顧一切！」

對比其他國家，香港人打卡文化都不遑多讓，為影靚相簡直不顧一切。有網民話旅行途中遇過有港人「無啦啦係條街中間行行下停咗要一字排開影相」阻街兼擾人，更試過有香港人去紐西蘭村落時，當地導賞員講到明由於安全理由，不可以站上山崖打卡拍照，講完不到5秒就有團友站了上去，嚇到導賞員即刻衝過去拉他回來，讓網民們大呼好失禮！