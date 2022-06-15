4個法定古蹟及歷史建築即將活化，包括大潭篤原水抽水站員工宿舍群、汀九的白樓、半山的景賢里和馬灣的芳園書室，預計在3年後開始陸續完成復修工程，相信到時將會成為多個打卡、拍拖好去處！

4大法定古蹟+歷史建築將活化！景賢里/百年古蹟或成新好去處

（保育歷史建築諮詢委員會圖片）

發展局最近公布，第六期活化歷史建築伙伴計劃（活化計劃）將活化4大法定古蹟及歷史建築，包括位於大潭的大潭篤原水抽水站員工宿舍群、汀九的白樓、半山的景賢里和馬灣的芳園書室的4幢歷史建築。

政府預計將在2025年起完成復修工程及開始營運，到時將向公眾開放及供市民參觀大部分歷史建築內的範圍，亦會舉辦免費導賞團及開放日，以加深和提高市民保育及活化歷史建築的意識。

（保育歷史建築諮詢委員會圖片）

活化計劃歷史建築【1】大潭篤原水抽水站員工宿舍群

位於大潭的大潭篤原水抽水站員工宿舍群分別於1905年、1907年及1936年落成，供當時的水務署員工使用，於2009年列為法定古蹟。

宿舍群保存完好，建築物外牆塗上白色油漆，設有廡殿式瓦頂、木樓板、木樓梯、壁爐及煙囪，其中一幢宿舍建有向海的開放式長廊。

在活化後，宿舍群將設立幼兒教育學校，亦為公眾提供生態、保育、休閒及文化活動，提高大眾對環境可持續發展的認識。同時設立「Water Gallery」的展覽區，展示這項法定古蹟的歷史價值及香港的供水歷史。

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大潭篤原水抽水站員工宿舍群

地址：香港大潭水塘道

歷史地位：法定古蹟



活化計劃歷史建築【2】白樓

屬於三級歷史建築的白樓位於荃灣汀九，是著名印度商人律敦治於20世紀30年代的私人住宅，後來政府購入後被改作為機場核心計劃展覽中心，開放給公眾人士參觀。

白樓將活化為「國史教育中心悠悠館」，設立一所學習中心，並設展覽、導賞團、講座和工作坊等，加深大眾對環境、香港歷史及文化的認識，另外設有特色餐廳，提供印度及中國美食。

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白樓

地址：新界荃灣青山公路汀九段

歷史地位：三級歷史建築



活化計劃歷史建築【3】景賢里

位於半山法定古蹟的景賢里已有80多年歷史，採用嶺南三合院式佈局，富有中國建築特色，同時在結構、用料和設計上糅合了西方建築風格。多部電影曾在此取景，如國際知名的電影《江湖客》及港產電視劇《京華春夢》。

景賢里將活化為「景賢里‧養生殿－基於普洱茶、中醫藥」，將設有課程、身心靈活動、嚐茶和餐飲服務，推廣可持續健康，加深大眾對普洱茶、中醫藥和藥材的認識。

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景賢里

地址：香港灣仔司徒拔道45號

歷史地位：法定古蹟



活化計劃歷史建築【4】芳園書室

馬灣芳園書室是島上碩果僅存的戰前學校，在1920年代已建成，被列為三級歷史建築，極具歷史價值。曾於2013年被活化為旅遊及教育中心暨馬灣水陸居民博物館。芳園書室採用中西合璧的建築風格，包括拱形閘口、麻石山牆、硬山式屋頂、幾何紋飾通花扶欄等。

活化後，芳園書室將成為「創學芳園」，將加入創科元素的歷史、文化及生態環境等活動，亦會舉辦導賞團，介紹馬灣其他歷史文化古蹟及自然環境。

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芳園書室

地址：新界荃灣馬灣田寮村

歷史地位：三級歷史建築

