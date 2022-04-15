馬灣好去處｜馬灣1日遊7大景點　主題公園/海景下午茶/沙灘賞日落

【馬灣好去處】馬灣好去處7大食玩買景點一文睇清！馬灣遠離繁華的市中心，有不少值得到訪的景點。馬灣好去處包括沙灘，以及各式美食餐廳及打卡好去處，是本地一日遊的絕佳選擇！今次記者整合馬灣好去處7大必去重點，集齊打卡景點及美食推介，一於趁假日寺馬灣一日遊啦！

（下列各大餐廳、食物款式及開放時間以發稿日為準，最終安排視乎官方而定。）

馬灣好去處｜7大食買玩景點 挪亞方舟主題公園/花園打卡/海景下午茶

（資料圖片）

馬灣好去處｜交通方式

前往馬灣共有3大交通方式，包括渡輪、巴士及馬灣挪亞方舟專用巴士。惟因應防疫措施最新安排，部份交通工具班次或有所調整，出發前記得留意官方最新消息！

渡輪：於中環碼頭以及荃灣碼頭乘搭珀麗灣渡輪來回珀麗灣。

巴士：NR330、NR332

馬灣挪亞方舟專用巴士：旺角新世界廣場與馬灣挪亞方舟來回行駛。（現因應疫情，專用巴士暫停服務）

🏝️馬灣好去處【1】挪亞方舟180度海景下午茶

到埗後當然要先醫肚！難得遠離市中心，當然要享受無敵海景兼歎美食！挪亞方舟度假酒店坐擁180度無死角海景，供應雙人下午茶，在開揚海景面前享用美點，度過悠閒的用餐時間。

（圖片來源：挪亞方舟度假酒店）

由即日起至6月30日，挪亞方舟度假酒店推出「嚐櫻絮語海景下午茶」（$468/2位用），持有挪亞方舟門票的朋友或酒店住客可享85折優惠，人均最平$198，歎到10款精選鹹甜點，包括鹽漬櫻花迷你刺身丼、櫻花鬆餅配櫻花雜莓果醬等，更可以$20優惠價升級餐酒或葡萄汽酒！

馬灣好去處｜挪亞方舟度假酒店「嚐櫻絮語海景下午茶」

地址：馬灣珀欣路33號

價錢：$468/2位用

推廣日期：即日起至6月30日

供應時間：15:00-17:00

訂購電話：3411 8836/9664 1021（Whatsapp）



🏝️馬灣好去處【2】挪亞方舟主題公園

用餐後推薦大家到挪亞方舟主題公園參觀及遊玩！香港挪亞方舟主題公園為全球首個根據遠古記載，以一比一比例建造的方舟主題建築。公園以動物、環保及故事為主題，園內劃分為不同展區，包括夢想星球、方舟花園、方舟博覽館等，大人小朋友都啱玩！

馬灣好去處｜挪亞方舟主題公園

地址：馬灣珀欣路33號

營業時間：10:00-18:00

門票：成人$198，小童及長者$158

電話：3411 8888



🏝️馬灣好去處【3】金律廣場/鳥望台

金律廣場及鳥望台是一個結合自然、教育、藝術和愛為主題的綠化公園，園內保留了數千棵原生樹，讓遊人可以在自然景觀中呼吸新鮮空氣。登上鳥望台，更可以眺望藍巴勒海峽及翠綠小島等，觀賞鬧市中少見的景色。

馬灣好去處｜金律廣場鳥望台

地址：馬灣公園入口



🏝️馬灣好去處【4】意中園

沿著金律廣場鳥望台進入馬灣公園深處，即可到達「意中園」，輕鬆打卡影靚相！意中園的設計概念為復古歐式花園，有花卉隧道、彩虹牆、歐式鐵閘等，一秒走進愛麗絲夢遊仙境的世界之中！

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馬灣好去處｜意中園

地址：馬灣公園



🏝️馬灣好去處【5】芳園書室

影完靚相可以去參觀一下歷史建築！芳園書室位於馬灣田寮村，在1920年代已建成，是香港三級歷史建築物，極具歷史價值。後來，建築物活化成芳園書室旅遊及教育中心暨馬灣水陸居民博物館。雖然現時因經營問題而停運，不過仍可在建築物外圍參觀及拍照！

馬灣好去處｜芳園書室

地址：新界荃灣馬灣田寮村



🏝️馬灣好去處【6】La Rosabelle Bar&Grill

傍晚時份又是時候醫醫肚！馬灣沙灘附近有幾間餐廳，其中La Rosabelle Bar&Grill獲不少網民推薦！地中海風餐廳主打海鮮、Pizza、意粉等西餐，門口位置空曠開揚，可以面向海景歎美食，或者將美食帶到沙灘上，邊吹海風邊用餐！

馬灣好去處｜La Rosabelle Bar&Grill

地址：馬灣珀麗灣沙灘商場1樓6號舖

電話：2311 3512/2311 3513

營業時間：12:00-21:30



🏝️馬灣好去處【7】東灣泳灘

最後，當然不少得在海灘睇日落影靚相！馬灣的東灣泳灘景色開揚寬廣，令人心曠神怡。日落後景色更宜人，可以一次飽覽青馬大橋及汀九橋夜景！