【釜山景點】海雲台海岸觀光列車「藍線公園列車（Blue Line Park）」紅遍網絡，遊客可以乘坐彩色復古車廂，將海雲台無邊際海岸線盡收眼簾。列車從車站開出的畫面更似足日本鎌倉高校前電車打卡位，難怪會成為火爆韓國的打卡聖地！

釜山景點｜海雲台超人氣海岸觀光列車 彩色復古車廂+無邊際海岸線

海雲台海岸觀光列車「藍線公園列車（Blue Line Park）」在2020年10月初正式營運，開幕之後迅速火爆全韓國。（資料圖片 / 陳俊堯 攝）

海雲台海岸觀光列車「藍線公園列車（Blue Line Park）」是韓國釜山最新旅遊旅遊景點之一，在2020年10月初正式營運，開幕之後迅速火爆全韓國。

該線路前身為已被廢棄的釜山「東海南部線」，經過活化、將廢棄的尾浦站，與青沙浦、松亭站串連起來，搖身一變成為如今全國旅客蜂擁而至的打卡聖地。

「藍線公園列車（Blue Line Park）」改建自已被廢棄的釜山「東海南部線」，搖身一變成為如今全國旅客蜂擁而至的打卡聖地。（資料圖片 / 陳俊堯 攝）

這座改裝自廢棄路線的海岸觀光列車，憑什麼紅成如今地步呢？其實「藍線公園列車（Blue Line Park）」又細分為「天空膠囊」及「海岸列車」，其中「天空膠囊」分為藍、綠、黃、紅，共4種顏色，在遠處觀望已經相當搶眼。

在遠處觀望，4色「天空膠囊」梅花間竹行駛，相當搶眼。（資料圖片 / 陳俊堯 攝）

「天空膠囊」外觀設計復古，車廂整體並不大，可以容納4位乘客。由於車廂採用單軌來回，因此行駛速度比較緩慢，從尾浦站到青沙浦約需30分鐘時間，但好處就在於行駛過程中，可以細細品味海雲台海岸線的美景，並飽覽海岸周圍的民宅及步道。

車廂內一側背山，一側面海，可以細細品味海雲台海岸線的美景。（資料圖片 / 陳俊堯 攝）

抵達青沙浦站後，隨著人群離開車站，沿行人路走上斜坡，撞正「海岸列車」離開月台，便會看到藍天白雲下，列車穿過行車路的過程，與日本鎌倉高校前電車打卡位有幾分相似。

青沙浦站外，可以拍到與日本鎌倉高校前電車打卡位幾分相似的相片。（資料圖片 / 陳俊堯 攝）

回程時選乘「天空膠囊」外，亦可以乘坐剛才提及的「海岸列車」，回到出發的尾浦站。「海岸列車」的景色雖然不如「天空膠囊」開闊，卻能夠貼地目睹迎月步道的綠樹林蔭，又能以另一個角度觀賞到海雲台海岸線的大海景貌。

乘坐「海岸列車」回尾浦站，別有一番滋味。（資料圖片 / 陳俊堯 攝）

地址（海雲台）：부산 해운대구 중동 948-1

時間：

11月至4月：09:00 - 18:00

5月至6月、9月至10月：09:00 - 20:00

7至8月：09:00 - 22:00

