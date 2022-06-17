記者直擊｜靚過teamLab！江陵Arte Museum逾5萬呎+13大主題展區

【韓國景點】teamLab透過光影互動裝置紅遍全球，韓國Arte Museum亦不遑多讓，去年末於首爾周邊江陵市再設分館，面積逾5萬呎，內設13大主題展區，以幾乎相同模式呈現光影媒體藝術，入面每個角度都是打卡點！

韓國景點｜靚過teamLab！江陵Arte Museum逾5萬呎+13大主題展區

韓國沉浸式媒體藝術展覽空間Arte Museum在濟州及麗水設館後持續獲得好評，2021年末再於首爾周邊江陵市開設分館，面積達53,550呎，內設13大主題展區，透過光影、聲音及香氣變化來呼應其主題——「VALLEY」，讓遊客沉浸在富有江原道及江陵特色的藝術氛圍之中。

江陵 Arte Museum（資料圖片 / 陳俊堯 攝）

13大展區分別包括以繁花盛放為主題的「FLOWER」，展區內嘅百花爭豔，主題滿佈粉紅花朵，小房間內有再細分為不同小主題，包括「新月」、「鋼琴」，當中又以「鋼琴」最突出，在藍色花瓣中央放置一台鋼琴，遊客坐下打卡，就好似化身Mrrior成員呂爵安（Edan），頗有音樂才子風範。

「BEACH」則以海岸為主題，四方八面傳來潮水湧至海岸的聲音，海水光影隨音樂起伏有致，頗有親臨江原道海岸線的感覺；「SUN」則是以兩組圓形構成的光影藝術大型裝置，遊客可以踏上這粉紫的「太陽」擺弄身姿，攝下完美剪影。

還有頗有teamLab影子的「STAR」，從天花板垂降而下的白色燈籠，隨著音樂變換顏色及光影，遊客可以在燈籠間與光影互動。

除此之外，館內展區「FOREST」、「THUNDER」、「WAVE」、「CAVE」、「WATERFALL INFINITE」展示大自然景貌；「GARDEN」展現傳統藝術及光影藝術的結合；「LIVE SKETCHBOOK」則主打光影互動，讓遊客親自為動物顏色，經過掃描以後，小動物將會出現在熒光幕上，栩栩如生，相當有趣！

離開Arte Museum前，會經過紀念品商店，販賣以藝術作品為題材的一系列精品及飾品，包括各主題的特色香薰；Arte The Bar不僅是賣飲料，更售賣一種互動體驗：當食客將杯子放在黑色桌子上，感應到後，桌子上便會綻放出紅色花朵，為整個沉浸式體驗劃上玩證句號。

韓國景點｜江陵Arte Museum Gangneung

地址：江原道江陵市草堂洞505-4



電話 : 033-640-4562



時間 : 年中無休 10:00 - 20:00（停止入場 19:00）



門票價錢：

成人（20歲以上） 17,000韓圓

青少年（14-19歲）13,000韓圓

兒童（8-13歲）10,000韓圓

幼兒（36個月以下）免費

*另設套票優惠



Arte The Bar飲料價錢：均一4,000韓圓



網頁：www.artemuseum.com/GANGNEUNG

