【堅尼地城美食】堅尼地城新開的地中海西餐廳Breeze Bistro，主打地中海風的新式菜，人氣菜式包括香草龍蝦扁意粉、慢煮羊膝、新鮮生蠔等。餐廳坐落在新海旁中心的日落勝地，黃昏時間可以欣賞到日落美景，而且可以帶寵物入內，感覺悠閒寫意！

堅尼地城新開藍白西餐廳！海旁日落靚景 香草龍蝦扁意粉/慢煮羊膝

Breeze Bistro主打地道的地中海風味菜式，融合法國、希臘、西班牙、義大利等多地美食文化的精華。主廚Chris Gill在法國高級料理餐廳擁有超過15年經驗，菜式選用新鮮有機食材製作，務求呈現出食材的風味。

（圖片來源：Breeze Bistro）

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店內提供早餐、午餐、晚餐和酒吧服務。其中，人氣菜式包括香草龍蝦扁意粉（$280），肉質飽滿的波士頓龍蝦肉完全融入意粉中，每一口都滋味濃郁；另一款慢煮紐西蘭羊膝（$280），經過12小時低溫慢煮處理，配上地中海風味醬汁調味，羊肉嫩滑多汁。除此之外，店內供應新鮮生蠔、香烤牛舌配牛骨髓等。

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店內以藍白色為主調的裝修風格，於傍晚時間入座，更可以在享用美食的同時，欣賞到窗邊的日落海景，適合打卡和情侶約會！另外，餐廳的靠窗座位歡迎寵物入坐，但數量有限，想帶寵物去的朋友記得要提前預訂！

Breeze Bistro

地址：堅尼地城新海旁7至8號

電話：9020 6210

