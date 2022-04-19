西環美食｜新開足料手工漢堡店！招牌5層牛肉芝士/麵包蟹肉餅漢堡

【西環美食】堅尼地城最近新開一間手工漢堡小店，主打足料手打漢堡包及薯條，招牌牛肉芝士漢堡足足有5層牛肉，再加上瀑布芝士，被網民稱為「正宗大胃王」漢堡包！各位鍾意食Burger或者有興趣挑戰做大胃王的朋友，即睇地址及食物款式啦！

（圖片來源：IG@smashd.hk）

位於堅尼地城的「Smash'd」開業僅3個月，憑著足料手工漢堡，成功吸引一眾漢堡控前往朝聖！小店主打10款全手打漢堡，就連麵包和配菜都是自家出品，非常有誠意！

必試招牌「The Beast」（$248），自家製麵包夾著5層手打牛肉漢堡扒，配上熱熔瀑布芝士，超級邪惡；而配料方面加入酸瓜，減低油膩感。其重量級外表更被網民戲稱為「Hold不住的漢堡」，想試的話最好與朋友齊齊分享！

「Captain's Catch Burger」（$78）及「Le Fromage Burger」（$78）同樣是人氣之選！「Captain's Catch Burger」夾著用麵包蟹肉餅及鮮蝦，配上秘製醬汁及蔬菜，清新又有海鮮甜味；「Le Fromage Burger」則用上整塊香濃布里芝士，配漢堡扒，芝士控不容錯過！

另外，小店還有多款手工漢堡及小食供應，包括田園沙律、脆辣雞翼、蕃薯條、薯條、雙層芝士漢堡等。另外特設素食漢堡，適合不同人士需要！飲品方面，也有多款手工啤酒、果汁、茶飲等，選擇算幾豐富！

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Smash'd

地址：堅尼地城吉席街21號地舖

營業時間：11:30-20:30

電話：2817 7377

