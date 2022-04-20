西環人氣新派泰國菜！必試冬蔭龍蝦湯流心牛角包/泰式3層架下午茶

【西環美食】西環一間主打泰法創意料理的餐廳非常受歡迎，必試招牌冬蔭龍蝦湯流心牛角包、泰式辣汁燒生蠔、酥皮海鮮火山煲等。另設有泰式3層架下午茶，人均$129就可以歎到，獲網民大讚性價比高，如果喜歡食泰國料理又想試試新口味，即睇下文看地址！

西環美食｜必試人氣新派泰菜！招牌龍蝦湯流心牛角包+泰式下午茶3層架

位於西環的「享慢煮泰」是一間法泰料理Fusion菜餐廳，近日於網上好評不斷，獲網民大讚食物款式創新，賣相精緻且味道相當不錯，性價比夠高！

必試招牌「冬蔭龍蝦湯流心牛角包」（$58），牛角包的酥皮香脆，內裡有熱辣辣的冬蔭公龍蝦湯，一切開就可以見到流心效果，配上芝士碎超邪惡！不愛吃辣的朋友，可以選「龍蝦湯流心牛角包」（$58）或「泰式奶茶流心牛角包」（$38），一樣夠「打卡able」！

另外，餐廳供應非常特別的泰式雙人3層架下午茶（$258/2位），人均只需$129，就歎到8款鹹甜點及特飲，包括燒日本扇貝配泰式汁、燒美國生蠔配泰式汁、泰式奶茶芝士蛋糕、芒果糯米飯、芒果蟹肉牛油果多士等。飲品方面可選泰式奶茶、鮮薑蘋果汁、青檸梳打等。

另外，餐廳供應一系列Fusion泰國菜，包括「美國生蠔配泰式辣汁」、「慢煮挪威三文魚配冬蔭意大利飯」、「至尊酥皮海鮮火山煲」、「烤菜花野菌冬蔭公意大利飯」、「慢煮紐西蘭羊架配泰式沙爹汁」等，選擇非常豐富，有興趣試創意料理的朋友不妨一試！

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享慢煮泰

地址：堅尼地城卑路乍街150號加多近山1號鋪

營業時間：11:30-18:00

電話：6887 8147

