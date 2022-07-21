香港酒店排名2022 Top10｜奕居/瑰麗酒店三甲不入 中環酒店奪冠

【香港酒店排名2022】10大香港酒店排名2022一次過睇！外國旅遊雜誌Travel + Leisure公布讀者票選2022年香港最佳10大酒店！其中，不少港人去Staycation必訪的酒店均有上榜，包括瑰麗酒店Rosewood、奕居The Upper House等；而半島酒店意外三甲不入，榜首則由中環一間開業超過50年的五星級酒店奪得，一起看看你心目中的酒店有否上榜！

10大香港酒店排名2022｜旅遊雜誌票選！半島第5 奕居/瑰麗酒店上榜

香港酒店排名2022【第10名】香港君悅酒店 Grand Hyatt Hong Kong

香港酒店排名第10名為君悅酒店，是凱悅國際酒店集團在港開設、最豪華的酒店品牌，早於1989年開業，但至今仍然保持相當的服務水準！酒店帶有復古奢華的韻味，房間在西式設計上添加中國元素，其海景房型能獨享會展同款海景。疫情期間曾推出Staycation住宿優惠，主打奢華級享受，有不少港人爭相入住！

香港君悅酒店（圖片來源：香港君悅酒店）

香港酒店排名2022【第9名】港島香格里拉大酒店 Island Shangri-La, Hong Kong

位於金鐘的港島香格里拉大酒店，樓高56層，整體呈現出揉合歐陸建築與東方風情的設計特色，部分房型更可以將維港夜景盡收眼底，加上住客大讚酒店工作人員態度良好，而且提供高質貼心的服務，成為不少港人的Staycation必訪酒店之一！

港島香格里拉大酒店（圖片來源：港島香格里拉大酒店）

香港酒店排名2022【第8名】香港港麗酒店 Conrad Hong Kong

香港酒店排名第8名是港麗酒店。位於太古廣場之上的港麗酒店，被稱為「金鐘三寶」之一，房間位於40至61樓，設有寬敞大玻璃窗可以飽覽維港及山頂美景，而酒店供應的餐飲及職員的服務態度亦獲不少住客盛讚有質素！港麗酒店現為政府指定檢疫酒店，相信疫情好轉後將再次開放預約！

香港港麗酒店（圖片來源：香港港麗酒店）

香港酒店排名2022【第7名】香港麗思卡爾頓酒店 The Ritz-Carlton, Hong Kong

香港麗思卡爾頓酒店在酒店Staycation熱潮初期已經迅速彈起，皆因酒店位於環球貿易廣場102樓至118樓，入住能夠感受置身半空中、飽覽維港海天一色的靚景的獨特體驗，其90度角落地玻璃窗更是被無數港人喜愛。

香港麗思卡爾頓酒店（圖片來源：香港麗思卡爾頓酒店）

香港酒店排名2022【第6名】奕居 The Upper House

奕居The Upper House同樣位於金鐘太古廣場，由著名香港設計師傅厚民（Andre Fu）設計，身處鬧市之中卻帶有隱世奢華的感覺。其Studio房型設有L型開揚玻璃窗，於Staycation熱潮初期獲網民追捧，曾被稱為「全港第一酒店」！

奕居 The Upper House（圖片來源：The Upper House）

香港酒店排名2022【第5名】香港半島酒店 The Peninsula Hong Kong

半島酒店貴為英殖時期英女王指定入住的酒店，在香港人心中頗有地位，至今仍然維持優良的服務質素。在疫情期間與不少網上平台推出Staycation住宿優惠，不時會提供勞斯萊斯豪華房車接送服務，以及多類型文化活動，讓住客盡情感受奢華住宿體驗。

半島酒店（圖片來源：香港半島酒店)

香港酒店排名2022【第4名】香港瑰麗酒店 Rosewood Hong Kong

香港瑰麗酒店在酒店Staycation熱潮初期迅速彈起，皆因選址極佳，坐落尖沙咀海旁、正對維港靚景，而且房間裝修雅致、廁所黑白方格設計，非常適合打卡，深受不少港人歡迎！

香港瑰麗酒店（圖片來源：香港瑰麗酒店）

香港酒店排名2022【第3名】香港四季酒店 Four Seasons Hotel Hong Kong

2005年開業的香港四季酒店，擁有無邊際泳池，正對維港靚景，且同樣提供高水準服務質素，頗受港人喜愛，難怪會上榜！四季酒店每次推出Staycation住宿優惠，很多時候都會提供酒店餐飲消費額，其中米芝蓮三星中菜廳龍景軒絕對是必食之選！

香港四季酒店（圖片來源：香港四季酒店）

香港酒店排名2022【第2名】香港置地文華東方酒店 The Landmark Mandarin Oriental, Hong Kong

香港置地文華東方酒店位於中環，為文華東方酒店集團在香港開設的第2間酒店，室內裝修豪華，所有房型均配備浴缸，盡顯奢華氣派。加上，酒店有指定房型歡迎住客與寵物一同入住，深受住客歡迎！現為政府指定檢疫酒店，相信疫情好轉後將再次開放預約！

香港置地文華東方酒店（圖片來源：香港置地文華東方酒店）

香港酒店排名2022【第1名】香港文華東方酒店 Mandarin Oriental Hong Kong

於1963年開業的香港文華東方酒店，一向提供高水準且貼地親民的酒店及餐飲服務，因而備受好評。在疫情期間，與不少網上平台推出Staycation住宿優惠，成為不少港人的酒店Staycation首選。

文華東方酒店（圖片來源：文華東方酒店）