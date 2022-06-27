海洋公園新酒店7月中開幕！逾420間海景房+頂層私人室外泳池房

海洋公園新酒店富麗敦海洋公園酒店7月中開幕！繼早前The Silveri東涌新酒店及設有罕見榻榻米房的酒店AKI Hong Kong後，再有全新5星級酒店傳於7月中開幕，選址海洋公園旁，更設有私人室內泳池套房，可以欣賞到無敵大海景，非常吸引！

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海洋公園新酒店富麗敦海洋公園酒店傳7月中開幕！逾420間海景房+頂層私人室外泳池房

目前富麗敦海洋公園酒店於官網宣布將於7月18日率先試業，並將根據疫情的最新發展調整運作，預計富麗敦海洋公園酒店會於本年下旬正式開幕。

查看房間預訂系統，富麗敦海洋公園酒店最早入住日期於7月18日，富麗敦海洋公園酒店海景客房淨房價$2,400起，另推出Staycation住宿套票，富麗敦海洋公園酒店一晚住宿連早餐、迎賓飲品、水上樂園門票及$300餐飲消費額，價格由$2,950起！

香港富麗敦海洋公園酒店

地址：香港仔海洋徑3號

網站：https://www.fullertonhotels.com/zt/fullerton-ocean-park-hotel-hongkong



（圖片來源：官網截圖）

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海洋公園新酒店「香港富麗敦海洋公園酒店」為全球第4間富麗敦酒店，定位為5星級酒店，選址鄰近海洋公園大樹灣入口、即海洋公園水上樂園附近。

（圖片來源：香港富麗敦海洋公園酒店）

富麗敦海洋公園酒店設有425間房間，共12款不同房型，最重要是這間海洋公園新酒店所有房間都可以飽覽大樹灣海景，風景極美，相信會成為日後去海洋公園的遊客們另一酒店好選擇！

富麗敦海洋公園酒店一共分為13種房型，包括4種親子主題客房及2間泳池套房，其中富麗敦海洋公園酒店泳池套房位於頂層，房內設有獨立私人室外泳池，非常少見！

（圖片來源：官網截圖）

而富麗敦海洋公園酒店餐飲及其他配套方面，香港富麗敦海洋公園酒店設有5間餐廳，包括中西式美食及星馬菜等；設施配套方面有無邊際泳池、兒童嬉水池、室內兒童玩樂區、健身中心和水療中心等，均會於初步試業期間投入服務！

（圖片來源：官網截圖）

香港富麗敦海洋公園酒店

地址：香港仔海洋徑3號

網站：https://www.fullertonhotels.com/zt/fullerton-ocean-park-hotel-hongkong

