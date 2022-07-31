西貢好去處 | 獨木舟+浮潛隱世勝地！清澈透明玻璃海　附交通方法

黃茅洲一直被稱為「香港馬爾代夫」，被一片玻璃海圍繞著，島上的沙灘遍佈貝殼岩石，是浮潛和獨木舟愛好者的天堂！雖然位置較偏遠，但乘船15分鐘便可抵達。有計劃前往的朋友，記得要準備足夠的水、糧食及防曬裝備！

西貢好去處 | 獨木舟+浮潛隱世勝地！清澈透明玻璃海 附交通方式

黃茅洲位於西貢米粉咀對開海域的一個小島，因島上長有茂密的黃茅草而得名。附近海域的海水可以一望到底，媲美泰國峇里島的玻璃海。島上最標誌性的景點，就是座立最高點的「118」白色燈撘，在燈塔上影相打卡，風景超靚！

（圖片授權：Instagram@pixsoulhk）

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島上有個小沙灘可供遊客休息，離岸邊不遠的水域清澈，可以見到魚群、海膽、螃蟹等海洋生物，因此吸引不少人去玩獨木舟，近距離欣賞這片「玻璃海」！由於黃茅洲位於海中心，進行水上運動時要留意天氣轉變，以及注意水流，照顧自己及同行者的安全。

想在黃茅洲進行獨木舟運動的朋友，記得要確保裝備齊全，穿著防曬衣及水陸兩用鞋，帶備太陽眼鏡、防水袋和手套等，以保障安全。由於島上沒有洗手間、商店等，如欲前往最好準備充足的糧食、防曬裝備及乾淨衣物；如有需要淋浴，建議可以到前往西貢的鄧肇堅體育場。

（圖片授權：Instagram@silver2travel）

黃茅洲交通方式

目前沒有任何公共交通方式前往黃茅洲。前往黃茅洲主要從黃石碼頭出發，乘搭私人船隻前往，船程約15分鐘。出發前記得提前預約船家，並與船家約好回程時間。

前往黃石碼頭，可乘搭92號、96R號、299x號巴士。另外提提大家，由於島上沒有救生員，建議最好與朋友結伴前往！