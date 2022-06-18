西貢行山︱隱世白水碗沙灘　天空之鏡/瑞士小木屋/小白橋打卡

全程石屎路，其中一段路有長樓梯，比較吃力，剩下的都輕鬆易走，適合新手和親子同遊。喜歡打卡的朋友一定不要錯過白水碗的瑞士小木屋和長橋，還有沙灘的天空之境令人彷如身在外國，頓時悠閒慢活下來。不想跟人擠在一起，還是閒日去獨享如斯美景吧！



日期：11-5-2021

路線：香港科技大學＞白水碗瀑布＞白水碗＞香港科技大學

時間：1小時（不包括休息和拍照）

長度：2km

交通：鑽石山地鐵站搭91/91M號巴士在香港科技大學下車，或者坑口地鐵站搭小巴11M，回程則反之

注意事項：全程沒有補給，沙灘沒有遮擋，夏天宜帶防曬用具和足夠飲品



一年多沒有離開過香港，對於一個旅人來說，也只好繼續發掘新去處讓自己保持旅行的初心。夏日炎炎，行山也只好選一些簡單的短程路線，以免體力不支。2020年3月從瑞士回來，一直念念不忘那裡的湖光山色，沒想到在香港也有一個小角落，充滿了瑞士風情，算是消弭了這一年的思念了。

從科技大學北門巴士站旁的小路走下去，不久就會看到一條白瀑從上游飛瀉而下，氣勢磅礴。那就是傳說中的白水碗瀑布了！

白水碗瀑布及沙灘，按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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在沙灘的一隅，魚兒在長滿了浮萍的池塘裡游來游去，優哉游哉。放眼遠望，上面架著一條白色小橋，後面是兩間淺棕色尖頂小木屋，令人恍如置身瑞士的小鎮。

沙灘倒影在池塘裡，藍天白雲浮在水中，相映成趣，美得令人人呆住了眼。一直想到南美玻利維亞看天空之鏡，但是今天在白水碗看到如斯美景，算是滿足了我的心願。其實，香港的美景不比外國遜色，只要慢慢去發掘，還是會發現它的美。

隱世瑞士小木屋、天空之鏡，按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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有兩個女生特意化濃妝，穿得漂漂亮亮來白橋拍照，我真佩服她們為了打卡而悉心打扮的毅力。在三十幾度的高溫下，我只想喝一杯紅豆冰，吃一個西瓜，要我化妝來拍照實在是要了我的命。習慣了素顏旅行，也習慣了輕便簡約的風格，最重要的是習慣了享受陶醉在美景的懷抱中，珍惜那一刻的恬靜。疫情下，我不再為被困而壓抑，卻學會了珍惜所有，也抱著旅行的興奮之情尋找身邊的新事物，保持旅人該有的生活態度。

【本文獲「一元去哪兒」授權轉載，作者Facebook】