浮潛裝備及8大浮潛安全貼士一文睇！近年因為疫情不可以隨時隨地出國旅行，不少人在香港發掘戶外好去處，而海灘就成為夏日出遊的熱門地，去游泳或浮潛絕對是一個消暑好選擇！其中，浮潛運動吸引很多新手嘗試，但近年發生不少浮潛遇溺事件，記者整合8件新手必知浮潛安全貼士，以及浮潛需要準備的裝備，有興趣體驗浮潛的朋友一定要留意喇！

浮潛裝備+8大安全貼士！新手必看 浮潛時忽略的話 可能遭遇不測？

浮潛跟潛水略有不同，浮潛不需要揹著氧氣瓶，而是使用一根呼吸管在水面上游泳。參加者會穿著救生衣，依靠呼吸管及面鏡，漂浮在水面欣賞海中景觀。雖然浮潛時可以看到的景色不比潛水豐富，但相對容易入手，吸引不少人參加。

（資料圖片）

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儘管浮潛這項運動門檻較低，但初學者亦不能輕視安全問題。記者整理出8大浮潛貼士，新手必睇，保障浮潛安全！

新手必睇！8大浮潛安全貼士

【1】無論是初學者或經驗豐富的潛水員，最少要有三人同行，其中兩人結伴浮潛可以互相照應，另外一人則留守岸邊支援。

【2】不要因為天氣熱就馬上下水，下水前先讓身體適應水溫。在夏天浮潛時，溫差大容易讓身體無法承受而失溫。

【3】出行前檢查天氣狀況，不建議在陰天、雨天或刮大風的天氣下前往浮潛，不要強行下水。

【4】計劃浮潛路線，包括下水和上水點；行程縮短時亦有其他地方可以上岸。

【5】避免觸摸海中生物，除了可能破壞生態，亦有可能被劃傷刺傷。在較淺的浮潛區域行走，若碰到海膽、珊瑚等水下生物，最好眼看手勿動。

【6】浮潛時注意潮退潮漲，要不時抬頭，觀察自己所在的位置，避免因落潮困在珊瑚區，儘量保持浮遊形式。

【7】做足防曬措施好重要，因浮潛又大部分時間是漂浮在水面，在陽光猛烈海面無遮無擋的情況下，非常容易曬傷甚至中暑。

【8】一定要在能力範圍內進行浮潛活動。水下世界變幻莫測，不要太過遠離海岸或者團隊，要量力而行！

浮潛裝備

浮潛裝備【1】浮潛面罩

初學者可以購置浮潛面罩，在水下也能自由呼吸，面罩內可粘貼近視鏡。

浮潛裝備【2】呼吸管

浮潛者不可或缺的裝備，可讓浮潛者在水中仍可呼吸。初學者應該在正式浮潛之前熟習如何使用，避免呼吸管出現入水情況時慌張。

（圖片來源：decathlon）

浮潛裝備【3】水鞋

一定要穿玩水專用的水鞋，水底下岩石都比較多，而且在能見度不高時，很容易不慎踩踏而擦傷或跌倒。所以在浮潛時穿著水鞋就可避免被珊瑚割傷，水鞋亦有防滑及抓地力，就會不易跌倒。

（圖片來源：decathlon）

浮潛裝備【4】潛水衣

最好穿著長袖長褲潜水衣，可以防止身體失溫，亦有防晒的作用，還可以保護自己避免被海底生物劃傷。

（圖片來源：pexels）

浮潛裝備【5】救生衣

救生衣雖然浮潛不會下潛至水深的地方，但也不要迷信自己的體力，下水前穿備救生衣非常重要。

浮潛裝備【6】防曬用品

做好防曬措施，記得要選擇SPF值高及海洋友善的防曬用品，避免曬傷。

建議新手在浮潛時，最好先在泳池里練習如何正確佩戴浮潛工具，並熟悉水中呼吸和水中直立；在海上浮潛時，身邊最好有經驗豐富者陪同，如果條件允許不妨請私家潛水教練陪護。希望各位朋友在盡情享受浮潛樂趣的同時，都要保障好自己的安全啊！

戶外求助緊急電話：

緊急求助電話（火警、報警、急救）：致電 112 或 999

或致電出遊地點所屬地的警署：

- 西貢分區警署：3661 1630

- 大嶼山警署(北)：3661 1694

- 大嶼山警署(南)：3661 1696

- 沙頭角分區警署：3661 1664

- 大埔警署：3661 1674

