西貢好去處｜漫遊全港最美沙灘半月灣　靚景水清沙幼必賞迷人日落

每年夏天都會好想去海邊玩！就算在英國倫敦居住的時候，不近海邊也會特意抽空到距離倫敦大約2-3小時車程的沙灘去玩，在19年我就去了「全英第一位的沙灘」玩，然後寫了一篇夏天要去海邊玩！英版黃金海岸Bournemouth一日遊！回到香港，夏天當然要繼續去海邊玩啦！香港的西貢真心靚，水質、沙質、環境、生態等等絕對是可以媲美外國呀！



今次要分享的地方是我9年前去過一個非常美的沙灘，多年後重回舊地，個人覺得依然那麼美，但是另一半就話水質比以前差了，可能是因為他有下水真正近距離看到吧！

那個非常美的沙灘就是被譽為「全港最美沙灘」的半月灣啦！（按圖看清位置👇）

半月灣（Half Moon Bay）的官方名稱是廈門灣（Hap Mun Bay），半月灣名稱的由來有兩種說法：第一，沙灘形狀呈半月形；第二，據說以前有個英國人登陸島上時詢問地名，當地人以廣東話「廈門」回答，英國人誤以為是「Half Moon」，後來譯做中文就變成了「半月」！個人覺得「半月灣」聽起來比較浪漫和貼切其半月形狀呢！

半月灣位於香港新界西貢區的橋咀洲，以水清沙幼、景色優美而聞名，更有「全港最美沙灘」之稱，因為半月灣的水質長期被環保署評為一級，清澈見底！半月灣的水底就未親身見過，不過7年前就參加過半日Local Tour在鄰近的橋咀島浮潛，水質不錯，還看到珊瑚和小魚兒呢！

言歸正傳，今次的半月灣之行是純粹在沙灘上Chill 半日的性質，就算不懂游泳，都是值得一來親身用腳踏上幼細的沙上，感受一下那種柔軟！

以下是我的半月灣之行（按圖看清👇）

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我們大約2:15pm來到廈門灣泳灘，小小的半月灣原來已經人山人海啦！

廈門灣泳灘是康文署轄下的泳灘之一，海灘設有洗手間、更衣室、淋浴設備、防鯊網、浮台、小食亭及燒烤區，還有救生員值勤！

按圖看清廈門灣泳灘風光（按圖看清👇）

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溫馨提示：

租傘的公司大約17:30就下班，會提前收傘！

洗手間、更衣室和淋浴設備都非常有限，要提早預定時間，女生要有心理準備一定要排隊，只能期盼不是排長龍就好了！

回到西貢碼頭後就去吃晚飯，在西貢我最想念的味道就是這間海南雞和香煎手剁咸魚蓉肉餅，雖然市區都有幾間分店， 之前有試過荃灣店，個人覺得還是西貢總店的味道是最好味的！

【本文獲「自由旅生」授權轉載。】