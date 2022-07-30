大澳好去處｜搭船遊大澳穿梭水上棚屋大涌橋　出海尋找中華白海豚

在外地旅行時很喜歡坐觀光船遊覽一個地方，在香港真是好少會這樣做，可能是因為覺得這是遊客才會做的事吧。



去過大澳好多次但是都一直未坐過當地的觀光船， 早前（2021年9月）在大澳水鄉花燈節時入去大澳欣賞花燈，順便坐船遊大澳，感受一下感受東方威尼斯，水鄉之美當然要在水中欣賞啦！

其實每次入到大澳，在巴士站附近都會聽到有人叫賣「坐船出海睇海豚」，也會見到廣告宣傳牌，所以要在大澳坐觀光船一點都不難呢！

大澳小艇遊（Tai O Boat Excursion）分為兩條觀光路線，分別是【黃線航程水鄉遊】和【紅線航程精選環島遊】，詳細路線可以參考下圖！（按圖看清路線👇👇👇）

我們買了17:00 的船票，在16:40已經可以登船，其實是有船就可以上的性質！

【黃線航程水鄉遊】 沿途會經過或見到的景點：

-中華白海豚（要碰運氣）

-將軍石

-大澳文物酒店

-大涌橋/橫水渡大橋

-棚屋

-紅樹林

-新基大橋



遊覽次序：視乎每班船的行程而決定，我們是先去了棚屋、新基大橋，然後在紅樹林調頭返回大涌橋再出海睇中華白海豚、將軍石、大澳文物酒店，最後返回大涌橋！

溫馨提示：個人建議上了船之後坐右面，看到的風景比較全面！

以下是我的坐船遊大澳 【黃線航程水鄉遊】的體驗分享（按圖看清👇👇👇）

+ 3

用了大約10分鐘遊覽完棚屋部分，然後回到大涌橋，當地人又稱為「藍橋」，是大澳地標之一，於大約20年前落成！站在橋上正中間，相信是在陸地上欣賞大澳漁村水上棚屋的最佳位置，所以橋上長期都堆滿拍照的人群呢！

穿過大涌橋，船隻會開始加速，出海尋找中華白海豚啦！

出海尋找中華白海豚，按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

+ 6

以前可能會覺得觀光船是遊客先會坐的，但是其實換個角度想，給遊客玩的也可能是最精華最正的部分呢！總結而言，大澳觀光船體驗是非常值得一玩的，因為在水中才能真正的看到水鄉之美呢！

【本文獲「自由旅生」授權轉載。】