鬼節2023｜港婦去主題樂園酒店疑撞鬼感頭髮撩腳　網民猜是這間房

鬼節2023｜農曆七月相傳鬼門關開，有市民早前分享自身遭遇的靈異事件，去某主題樂園酒店時疑撞鬼，半夜廁所馬桶狂沖廁，睡覺時更感受到有頭髮撩腳，相當詭異，有網民猜測事發地點可能是這間酒店套房。



曾有網民於Facebook專頁「巴打絲打11鬼故台」投稿分享親身經歷，指日前入住某卡通人物主題樂園酒店，為五歲女兒慶祝生日，在入住期間遭遇靈異事件，包括半夜廁所馬桶狂沖廁，睡覺時更感受到有頭髮撩腳，令她感到相當不安。

好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

示意圖，非事發酒店（圖片來源︰Unsplash）

她描述事件經過，指自己「本身我個人好醒瞓」，在半夜聽到廁所無故傳來多次沖廁聲，已經感到相當煩躁。當下她打算繼續睡覺，但未幾卻感受到有異物撩腳。她指：「我本能反應即刻縮入被入面，但我瞓覺習慣係一定要露隻腳出嚟，如果唔係我會瞓唔著，當我再伸隻腳出去嘅時候，又有嘢撩我隻腳，我即刻覺得唔對路」質疑自己遭遇鬼怪！

示意圖，非事發酒店（圖片來源︰Unsplash）

當下她嚇到叫醒丈夫陪伴，並徹夜未再入眠。雖然當日已未有再遭遇靈異事件，不過她卻稱事發之後壞事不斷：「排隊搭的士永遠我排就好長龍，但排到我就後面一個人都無，跟住搭巴士又成日會送車尾，重要明明預早咗時間返工，但最後都會因為無𨋢而搞到遲到」，被同事建議要去廟拜拜。

有網民懷疑該酒店房間為一間標誌性的卡通角色套房，相信該網民曾於所指房間發生類似經歷。亦有網民認為，按照事主描述，入住時曾要求大床房間，又不似套房房型，目前線索難以猜出確實事發位置。然而，靈異鬼怪之說，信則有、不信則無，亦可能只是一場夢，不宜沉迷迷信。