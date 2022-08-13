泰國靈異｜6間猛鬼酒店怪事頻頻　這間當地人用化妝品祭拜鬼魂

泰國是著名的旅遊勝地，也是許多香港人最愛前往朝聖的旅遊勝地之一。泰國的旅遊景點多不勝數，當然也有許多讓人聽了毛骨悚然的靈異事件。這些靈異事件除了有曾經發生過的無數件災難事件，當然也有與巫術有關的靈異事件。



去到泰國一定要留宿在酒店內，而泰國就有6家傳聞的鬧鬼酒店，如果是膽小的千萬不要入住這幾家酒店哦！

+ 42

1. Bangkok Palace Hotel

2002年李心潔恐怖電影《見鬼》裏出現的油車翻側引起數百人死傷的大爆炸，相信是電影裏最讓人印象深刻的其中一幕。這一幕其實也是翻拍1990年9月24日發生在新碧武裏高速公路瓦斯爆炸，而這場意外就發生在這家酒店附近。

在這家酒店的大堂裏有一個觀音像，在酒店行業內這是非常少見的。就在酒店的旁邊有一棟兩層樓高的平房，裏面住着很多妓女。而那場大爆炸也燒死了住在平房裏的妓女，因此有傳聞說，這裏在大爆炸後經常鬼影幢幢，導致附近的戲院和百貨公司也相繼結業，仍然屹立在此的酒店當然也流傳出許多靈異傳聞，例如有女鬼會坐在牀邊、一直有人拍房門、感覺浴室有人在內徘徊等等。這些靈異事件是否與當年那場大爆炸有關就不懂了。雖然靈異傳說不斷，但是仍然有許多來自香港的旅行團會入住這家酒店。

2. First Hotel

這家酒店在多年前曾經發生過一場大火，釀成數十人死亡。據說位於二樓的停車場是最多靈異事故的地方，因此無人斗膽把車子停在這裏。傳得最厲害的是一對母女，因為她們的魂魄一直逗留在這裏，不讓其他人前來打擾。由於太多鬧鬼事件，因此酒店就此找高人前來做法以將這對母女超度，可是卻無法平息。

雖然鬧鬼事件不斷，但是還是有許多靈異同好者喜歡入住該處進行探險。在火災後，酒店旁新蓋了新翼，也沒有鬧鬼傳言。如果不想遇到猛鬼那麼就建議入住新翼會比較安全哦！

3. Chaleena Hotel

有留意新聞的人相信會對這則新聞有印象，那就是有關十多名因為航班延誤而被迫滯留在泰國的遊客被安排入住在這裏。這些遊客之後投訴，原因是他嘗試以遙控器將電視熄掉，但是電視卻不能被關掉，直至節目播完才能關掉，因此他認為有靈體強迫他必須看完該節目才可以關電視。

另有同行者稱在半夜的時候一直有敲門聲，而且走廊也傳來許多怪聲音，開門後又看不到有人。之後，他們得悉原來這裏頻頻出現怪事，如拖鞋在空中飛來飛去、廁所門口自動開關等等。

4. Royal Hotel

這裏曾經是1992年5月泰國人反對軍人統治的抗爭活動中的暴民活動基地。由於當時政府鎮壓抗議人士時導致死傷無數，而酒店也成為死者的停放空間，泳池的水也被血染，因此這裏的靈異事件不斷。

5. Ibis Bangkok Sathorn

這家酒店最邪門的是4樓的某個房間。據說，有房客在凌晨三點在房間裏睡覺時，突然覺得背後傳來一陣涼意，轉過頭去一看，驚覺一個目露兇光的女鬼惡狠狠地瞪着自己。

也有房客在步入該房間的時候，覺得渾身不舒服，心跳突然加速，睡覺時感覺被某些看不見的東西壓着。

6. Siam Bayshore Pattaya

據說，在十多年前有遊客入住酒店的207與209號房間，其中一名女遊客就在入住當晚在酒店大堂中央的樹上吊頸自殺身亡。往後，所有入住207與209號房間的人，女性則會遇到女鬼，男性則會有「人」陪伴入睡，因為在睡醒之後會看到在枕頭上有着一灘青綠色的液體。另外，也有人在回酒店時，不自覺地望去該房間，發現房門開着並亮着紅燈，裏面還有個身穿白衣的女人在梳頭。

如果有幸前往入住該處，你會看到那棵樹仍然在該處，點亮了燈、放着佛像還掛着衣服。當地的人認為祭拜鬼魂可以求財，因此在這棵樹周圍可以看到化妝品、衣裙等等祭品。

不管這些傳聞是否屬實，但是去旅遊前還是應該先做好功課，也不要隨便說一些不敬的話語，以免得罪了我們看不見的靈體而被嚇哦！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】