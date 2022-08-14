歐洲鬼屋｜愛爾蘭800年歷史莊園相傳曾接待魔鬼　靈異愛好者最愛

以靈學角度來看，凶宅的定義是曾經發生枉死、他殺、自殺等等非自然死亡方式的建築物。當然，不是所有曾經發生類似案件的建築物都會有靈異事件發生，只是會比其他建築物更容易出現靈異現象而已。而歐洲有着許多古堡曾經傳出靈異事件，而這次有着歐洲五大鬧鬼鬼屋之一的羅夫特斯莊園就在數月前將莊園內的物件進行跳樓大拍賣。對華人來說，這些大型的裝飾其實不太吉利，多數都會選擇燒毀，但是愛爾蘭人卻認為憑藉莊園的盛名，可能會吸引許多靈異愛好者收藏。



羅夫特斯莊園（Loftus Hall）建於1170年，在當時是一座城堡，之後就被翻修為一座豪宅。這一座莊園原本的主人是雷蒙德家族（Redmond），而其原名是特拉斯·奧姆斯庫拉（Atlas Obscura），為了要融入愛爾蘭社會才改名為雷蒙德。在1350年黑死病來到時，雷蒙德的後代離開了莊園，而它也一直被稱為雷蒙德大廳，直至1650年被授予英國種植園主羅夫特斯家族。

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這棟莊園曾經在1872年至1879年進行了大規模的翻修，目的就是為了迎接維多利亞女王陛下前來探訪做準備。但是，女王卻一直未到莊園，而羅夫特斯卻因為這一次大翻修而背負了巨額的債務。羅夫特斯最後一名後人也在1890年去世，而破產的莊園則被掛牌拍賣。之後，這裏曾經成為本篤會（Benedictine）修女的住所，再之後就是由主顧修女會（The Sisters of Providence）經營的女子學校，還有就是羅夫特斯大廳酒店。2011年，這一個莊園就以80萬美元賣給了現任主人——奎格利（Quigley）家族。這家人已經加強了建築物的結構，並正在重建圍牆花園、庭院和房屋，以確保這座莊園可以保留給下一代。

這一座莊園有22間卧室、97扇窗口，佔地63英畝。在2015年曾經登上美國實境靈異節目《幽靈探險》（Ghost Adventures），這一切是因為這裏流傳着許多靈異事件，而最有名的，就是傳聞羅夫特斯莊園在1775年接待過魔鬼。

相傳，在一個風雨交加的夜晚，一位陌生人騎着馬來到了羅夫特斯大廳。雖然是陌生人，但還是被當時住在那邊的托定咸（Tottenham）家族熱烈招待，而年輕的安妮·托定咸（Anne Tottenham）被這陌生人給迷住了。一晚，當大家在一起玩牌的時候，安妮夫人掉了一張牌，當她彎下腰撿牌的時候，發現這陌生人藏在斗篷下的不是人腳，而是一對動物的蹄子。陌生人的身份被識破後，他就化身為一陣煙霧穿出屋頂。據說，看到這一幕的安妮夫人也因此發瘋，並隱居在掛毯室內直至死去。根據莊園內的僕人報告，他們曾經在夜晚的時候看到安妮夫人的鬼魂在屋內遊蕩。

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奎格利家族買下這座莊園後為其進行翻修，但因為花費太高，讓他沒辦法為莊園買保險，所以就開放讓民眾進來參觀以賺取一些費用。許多人因此感到雀躍，尤其是靈異愛好者希望可以捕捉到安妮夫人的鬼魂又或者是惡魔本人。雖然這裏進行了多項翻修，但是仍需進一步翻修，而那天價讓奎格利家族被迫在2020年賣出羅夫特斯莊園。

直到今天，羅夫特斯莊園仍未成功賣出，奎格利家族繼續為遊客提供鬧鬼之旅和幽靈般的過夜住宿。但未來擁有這座莊園的人肯定也必須接受其鬧鬼的事件，因為一踏入大廳，你就會覺得在這裏居住一點都不會孤單。

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