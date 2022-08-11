【旺角好去處丨暑假好去處】爆紅Memes圖「緣份到，自然XXX」的主角——Bobby Hill登陸旺角，各位佛系粉絲可以在經典睡房場境、校園走廊等地與Bobby打卡，還有搪膠人偶、T恤、環保袋、文具等超多實用精品可以帶回家，粉絲怎可錯過！

佛系Bobby期間限定店登陸旺角 睡房佛系打坐打卡位+逾30款精品！

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Bobby Hill登陸旺角朗豪坊。（圖片來源：《King Of The Hill》期間主題限定店）

美國人氣卡通《King Of The Hill》角色Bobby Hill，因「佛系」形象深入民心，成為爆紅Memes圖和Whatsapp貼圖，人氣超勁！由8月12日起至9月10日，Bobby Hill限定打卡位和期間限定店將會登陸旺角朗豪坊，帶來多個經典打卡位和超多精品，粉絲要汪意了！

2大必影打卡位！經典睡房景/校園走廊

相信大家對Bobby在睡房中打坐的場面一點都不會陌生，是次經典睡房打卡位高度還原 Bobby的房間，大家可以和Bobby一起打坐，影佛系打卡相！另外還有《King Of The Hill》卡通中的校園走廊打卡位，粉絲們可以進入校園走廊打卡，體驗Bobby的校園生活。

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必收藏限量人偶！期間限定店超多精品

除了打卡位外，Bobby Hill期間限定店亦會同步登場，帶多約30款實用精品。當中包括每款限量150隻的Bobby搪膠人偶、毛公仔、會場限定T恤、環保袋、散銀包、文具、水樽等，Bobby的身影出現在不同精品，趣怪又實用！

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《King Of The Hill》期間主題限定店

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊L12限定店

日期：2022年8月12日至9月10日

營業時間：（ 星期一至四）12:00-21:00（星期五至日及公眾假期）12:00-22:00

