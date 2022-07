旺角Mr n Mrs Moon首個大型展覽！3米高空中花園打卡位/主題商品

【旺角好去處】旺角又有全新打卡好去處!人氣動畫角色Mr n Mrs Moon首個大型展覽登陛旺角,不但設有多個打卡位,亦有推出主題美食及商品,必定成為假日好去處!

旺角Mr n Mrs Moon首個大型展覽!3米巨型空中花園打卡位/主題商品|旺角好去處

(官方圖片)

旺角商場T.O.P This is Our Place(T.O.P)最近聯乘本地動畫角色Mr n Mrs Moon,於7月22日起推出首個大型展覽,展覽將在商場各處設打卡位,當中必影就是3米高巨型公仔!同時亦會推出主題美食及商品,好玩之餘又可以打卡影相!

3大打卡位 必影3米高巨型打卡位

T.O.P將於商場各處設有多個以太空為主題打卡位,包括「月亮女神」、「梳化黑洞」等,當中不可錯過位於5樓空中花園的「Mr n Mrs Moon空中情侶」公仔,打卡位足足有3米高,十分巨型!

主題商品及美食

T.O.P及Mr n Mrs Moon更將聯乘推出4大獨家限量主題商品,包括「Chill爆豪華伴手禮」,包括「行氣活血燒酒杯」、「舒筋活絡索繩袋」、「零死角月圓拼圖」及「面不改容圓地毯」,只要消費滿指定金額即可換領!

另外,同時亦會與商户合作推出期間限定的主題菜式及活動,大家不可錯過!

T.O.P x Mr n Mrs Moon.Chill爆豪華團

日期:2022 年7月22日至9月18日

地址:旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place (旺角港鐵站B4出口直達)