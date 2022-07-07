旺角Mr n Mrs Moon首個大型展覽！3米高空中花園打卡位/主題商品
撰文：文紀喬
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【旺角好去處】旺角又有全新打卡好去處！人氣動畫角色Mr n Mrs Moon首個大型展覽登陛旺角，不但設有多個打卡位，亦有推出主題美食及商品，必定成為假日好去處！
旺角Mr n Mrs Moon首個大型展覽！3米巨型空中花園打卡位/主題商品｜旺角好去處
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旺角商場T.O.P This is Our Place（T.O.P）最近聯乘本地動畫角色Mr n Mrs Moon，於7月22日起推出首個大型展覽，展覽將在商場各處設打卡位，當中必影就是3米高巨型公仔！同時亦會推出主題美食及商品，好玩之餘又可以打卡影相！
3大打卡位 必影3米高巨型打卡位
T.O.P將於商場各處設有多個以太空為主題打卡位，包括「月亮女神」、「梳化黑洞」等，當中不可錯過位於5樓空中花園的「Mr n Mrs Moon空中情侶」公仔，打卡位足足有3米高，十分巨型！
主題商品及美食
T.O.P及Mr n Mrs Moon更將聯乘推出4大獨家限量主題商品，包括「Chill爆豪華伴手禮」，包括「行氣活血燒酒杯」、「舒筋活絡索繩袋」、「零死角月圓拼圖」及「面不改容圓地毯」，只要消費滿指定金額即可換領！
另外，同時亦會與商户合作推出期間限定的主題菜式及活動，大家不可錯過！
T.O.P x Mr n Mrs Moon．Chill爆豪華團
日期：2022 年7月22日至9月18日
地址：旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place （旺角港鐵站B4出口直達）