【日本開關】日本早前開放國際旅客入境，不過限制旅客只能跟旅行團入境，並限制前往景點，令不少國際旅客卻步，直呼寧願有自由行才去。不過，根據日本旅行業協會（JATA）預測，日本最快9月有機會重啟自由行，大家或不用再望穿秋水了！

日本傳最快9月重啟自由行！旅行業協會開關預測 日本自由行現曙光

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【日本開關】（圖片來源：Unsplash）

【日本開關】日本於6月10日正式重新開放國際旅客入境，惟要求入境旅客須跟隨旅行團及限制在日期間可前往的景點。雖然可以再去日本旅行，不過不少日本迷都因旅行團的相關限制，而有所卻步，直指寧願等多一陣直接去自由行。

【日本開關】（圖片來源：Unsplash）

【日本開關】不過，各位想返「日本鄉下」的朋友終於迎來好消息！其實在日本開放國際旅行團前，日本旅行業協會（JATA）就曾發表過1份針對日本國際旅遊業的報告。根據資料顯示，JATA預測，最快於本年9月至12月，日本就有望可以重啟國際旅客到日本自由行。而在此之前，會對日本國民，針對國際旅行自由行相關事宜的意見，進行一系列調查。

【日本開關】（圖片來源：JATA）

【日本開關】如果JATA的預測藍圖成事，可能意味著，日本最快9月有望重啟自由行，大家又可以「返日本鄉下」，在冬季雪景下歎美食同購物了！

【日本開關】（圖片來源：Unsplash）

不過要留意的是，上述計劃及重啟自由行的藍圖純屬JATA的預測，並不代表日本政府的最終決策。JATA是一個日本旅遊業代表團體，不時會與日本政府及日本觀光局合作。雖然是次消息未能代表日本政府的開關時間表，不過相信只要疫情持續受控，大家可重新到日本自由行指日可待！

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